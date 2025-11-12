Sürücüler dikkat! İşte Türkiye genelinde trafiği kilitleyen o yollar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, ülkenin çeşitli noktalarında trafik akışını etkileyen çalışmalar bulunuyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları 0-11. kilometreleri arasında, Bolu Dağı geçişinde yer alan tünel portal yapısı kaplama çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 20 Kasım'a kadar, hafta içi 08.00-17.00 saatlerinde Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılacak. Ulaşımın bu kesimde bir şeritten sağlanacağı bildirildi.

OTOYOL VE ANA YOLLARDAKİ ONARIM ÇALIŞMALARI

Toprakkale-İskenderun Otoyolu üzerinde, İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 17-21. kilometrelerinde de üstyapı yenileme çalışmaları mevcut. Ulaşımın bu noktada tek yönden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Trabzon-Rize yolunun 21-25. kilometrelerinde sürdürülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Rize yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşımın diğer istikametten iki yönlü olarak sağlandığı kaydedildi.

Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri yolunun 27-29. kilometrelerinde ise bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Bu sebeple Suşehri-Amasya istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşımın sol şeritten sürdürüldüğü ifade edildi.

YAPIM ÇALIŞMASI OLAN BÖLÜNMÜŞ YOL KESİMLERİ

Pamukyazı-Torbalı yolunun 8-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Benzer şekilde, Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü olarak devam ediyor.

Kütahya-Bozüyük yolunun 0-1. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmalardan dolayı Kütahya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşımın diğer istikametten iki yönlü aktığı bilgisi verildi.

Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle de sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.