Ulusal Kanal’ın yeni Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu oldu. On yıldır Aydınlık Gazetesi’nde görev yapan Temeloğlu, Görev Vakfı bünyesinde yapılan toplantıda oy birliğiyle seçildi. Temeloğlu, “Ulusal Kanal soba borusundan füze yaptı denirdi. Artık hipersonik füzeyiz, atmosfere çıktık” ifadelerini kullandı.

Ulusal Kanal’da yeni dönem başlıyor. Sayın Ekrem Ataer’in görevini devretmesinin ardından Görev Vakfı, yeni genel yayın yönetmenini belirledi. Duyuruyu vakıf başkanı Erkan Önsel yaptı.

Toplantıya Ulusal Strateji Merkezi Başkanı Şule Perinçek de katıldı. Perinçek, Temeloğlu’nu tebrik ederek Türkiye’nin zor dönemlerden geçtiğini ve mücadelenin ürünlerinin çok kısa zamanda görüleceğini vurguladı.

“ULUSAL KANAL 30 YILDIR DİMDİK AYAKTA”

Nadir Temeloğlu konuşmasında, “Ulusal Kanal 30 yıldır dimdik ayakta. Türkiye’ye yön veren bir kanal. O yüzden buradaki emek hareketimiz daha da yükselerek sürecektir.” dedi.

Şule Perinçek ise “Zor bir dönemin sorumluluğunu paylaşmak da ayrıca keyiflidir. Bunun tadını çıkarmanızı diliyorum. Bu mücadelenin ürünlerini çok kısa bir zamanda göreceksiniz, ona da söz veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Temeloğlu, “Hepimiz devrimci gazetecilik yapıyoruz. Teknik olarak da içerik olarak da gelişen, güçlenen bir kanalımız var.” diyerek Ulusal Kanal’ın ilerleyen dönemde daha da büyüyeceğini belirtti.

NADİR TEMELOĞLU KİMDİR?

Nadir Temeloğlu, 18 Temmuz 1989’da Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Nazilli Atatürk İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Nazilli Lisesi’nden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünde eğitim gördü.

Türkiye Gençlik Birliği’nde çeşitli görevlerde bulunan Temeloğlu, gençlik dergisi Kırmızı Beyaz’ın Genel Yayın Yönetmenliği’ni üstlendi. 2016 yılında Aydınlık Gazetesi’nde çalışmaya başlayan Temeloğlu, son olarak Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptı.