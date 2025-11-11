Otizmli öğrencisini merdivenlerden itmişti: Okul müdürü tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli bir öğrenciyi merdivenlerden iterek düşüren okul müdürü hakkında tutuklama kararı verildi. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda eğitim gören 13 yaşındaki otizmli 5. sınıf öğrencisi B.U.U'nun, okul müdürü B.G. tarafından itilerek merdivenlerden düşürülmesi olayıyla ilgili bir soruşturma başlatmıştı.

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma dosyasına, olayın yaşandığı ana ait okuldaki kamera görüntüleri eklenirken, hakkında yakalama kararı çıkarılan B.G. gözaltına alındı. Şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Kendisini savunmayacak durumda olan çocuğu kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

“KASTEN İTMEDİM”

Şüphelinin mahkemede verdiği ifadesinde, çocuğu kasten itmediğini öne sürdüğü öğrenildi. B.G.'nin, okulda dolaşan çocuğu yakasından çekerek merdivenlere yöneltip dışarı çıkarmak istediğini, o sırada kendisini geri çeken çocuğun dengesini kaybederek düştüğünü ve olayın farklı bir kamera açısından incelendiğinde maksadının daha iyi anlaşılacağını savunduğu belirtildi.

Öte yandan, Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen üyeleri Turgutlu Adliyesi önünde bir araya geldi. Sendikalar adına bir açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Turgutlu Şube Başkanı Engin Ömeroğlu, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını, soruşturma sonucunun beklenmesini ve masumiyet karinesine riayet edilmesini istedi. Ömeroğlu, öğretmen ve idarecilerin çocukların güvenliği için özveriyle çalıştığını dile getirerek, yaşanan bu olaya sağduyu ile yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Olay, Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin, merdivenlerden inerken karşılaştığı otizmli B.U.U'yu merdivenlerden ittiğine ilişkin görüntülerin medyada yer alması üzerine başlamıştı. Görüntülerin ardından idari soruşturma başlatılmış ve Turgutlu Kaymakamlığı, okul müdürünün görevinden ayrılmasının sağlandığını açıklamıştı.