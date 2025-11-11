Ayçiçeği tarlasında korkunç kaza: 14 yaşındaki Nursefa yaşamını yitirdi

Ağrı’nın Aşkale köyünde ayçiçeği hasadı sırasında meydana gelen trajik kazada 14 yaşındaki Nursefa Samur, biçerdöverin altında kalarak hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Ayçiçeği tarlasında korkunç kaza: 14 yaşındaki Nursefa yaşamını yitirdi
Ağrı'da ayçiçeği hasadı sırasında 14 yaşındaki Nursefa Samur'un hayatını kaybettiği feci bir kaza meydana geldi. Olayın, Ağrı il merkezine bağlı Aşkale Köyü'nde yaşandığı bildirildi.

TARIM İŞÇİLİĞİ YAPAN AİLESİYLE HASATTAYDI

Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki Nursefa Samur, tarım işçiliği yapan ailesiyle beraber ayçiçeği hasadı için köye gitmişti. Hasat yapıldığı esnada genç kız, traktöre bağlı olan biçerdöverin altında kaldı.

Durumu fark eden diğer tarım işçileri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç kızın kurtarılamadığı öğrenildi.

Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından Nursefa Samur’un cansız bedeni, otopsi yapılmak amacıyla Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

