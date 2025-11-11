İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP açıklaması: “Kapatma talebi söz konusu değil”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili Yargıtay'a bildirimde bulunulmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Başsavcılık, "Cumhuriyet Halk Partisinin ülke genelinde ve yerelde gerçekleşen seçimlerin güvenilirliğini, seçmenin iradesini ve demokratik düzeni etkilemeye yönelik, sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde müdahalede bulunduğu tespitleriyle adı geçen siyasi parti hakkında Anayasa'nın 68 ve 69'uncu maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101'inci ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmuştur. Bir kısım medya organlarında belirtildiği gibi partinin kapatılmasına yönelik bir talep söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ" VE "FON OLUŞTURMA" İDDİASI

Başsavcılığın yaptığı açıklamada, 2014 yılı yerel seçimleri sonrasında yapılanmaya başladığı iddia edilen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetlerine yönelik yürütülen bir soruşturma olduğu belirtildi. Soruşturmanın amacının, mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşme sağlamak olduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra amacın, örgüt lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun mensubu olduğu CHP'nin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturulması olduğu kaydedildi. Bu kapsamda yürütülen soruşturmada, seçim çalışmaları için kamu kaynaklarının suiistimal edildiğinin belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, suç gelirlerinin parti üst yönetiminin bilgisi ve onayıyla bir havuza aktarıldığı bilgisi de yer aldı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişi beyanlarıyla rüşvet ağının itiraf edildiği belirtildi. Parti tüzel kişiliği için satın alınan bina bedelinin kaynağına ilişkin para akışlarının belgelenmediği ve bu paraların suç geliri olduğunun parti üst yönetimince de bilindiğinin tanık anlatımlarıyla anlaşıldığı ifade edildi. CHP'nin, suçtan kaynaklanan gelirlerle partiye malvarlığı kazandırdığı, suç gelirleri ile seçim çalışmaları yürüttüğü ve bu fiillerin parti organları tarafından bilinçli, sistematik ve süreklilik arz edecek bir biçimde gerçekleştiği de ifadeler arasında yer aldı.

11 MİLYON SEÇMEN VERİSİ VE USOM RAPORU DETAYI

Soruşturma dosyası kapsamında temin edilen USOM raporuna da açıklamada değinildi. Rapor uyarınca tespiti yapılan 11 milyon 360 bin 412 vatandaşın güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen kütük verilerinin CHP tüzel kişiliğinden hukuka aykırı bir şekilde yayıldığı aktarıldı. Bu veriler üzerine seçmenlere ait başka kişisel verilerin işlendiği ve bu veriler ile de CHP İstanbul İl örgütü tarafından seçim çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, bu suretle demokratik siyasi hayatın vazgeçilmezi olan seçimlerin manipüle edilmeye çalışıldığı ve bu eylemin parti organları tarafından bilinçli, sistematik ve süreklilik arz edecek bir biçimde yürütüldüğü kaydedildi.

"KAPATILMASINA YÖNELİK BİR TALEP SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

