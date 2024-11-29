Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bağlar Kütahya’da güçleniyor

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Kütahya Valisi Musa Işın’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasında eğitim, yatırım ve ekonomik iş birliğinin artırılmasına yönelik konular masaya yatırıldı.

“ONLAR BİZİM MİSAFİRİMİZ DEĞİL KENDİ VATANDAŞIMIZDIR”

Vali Musa Işın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye ile Azerbaycan halkı kardeştir. Kardeş halkın temsilcisini ilimizde görmek büyük bir onur. Kütahya’da öğrenim gören 500 civarındaki Azerbaycanlı öğrenci bizim misafirimiz değil, kendi vatandaşımızdır,” ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Mustafayeva ise iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Kütahya’nın tarihi ve kültürel dokusundan etkilendiğini belirten Mustafayeva, şehirde eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerin durumlarının yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.

“ÖĞRENCİLER İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KÖPRÜDÜR”

Azerbaycanlı öğrencilerin iki ülke arasındaki bağları güçlendiren önemli birer köprü olduğunu belirten Başkonsolos, “Onların ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim hayatlarında rahat etmeleri için iş birliğine hazırız,” dedi.

Ziyarette, iki ülke arasında yapılabilecek yatırım organizasyonları ve Türk iş insanları ile Azerbaycan arasında kurulabilecek ticari iş birlikleri de ele alındı. Ekonomik iş birliğinin artırılmasının önemi vurgulanırken, gelecekteki ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.