Aziz Yıldırım ve TSK arasında anlaşma! Proje başlıyor

Anlaşma kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri için dört adet HİSAR sınıfı açık deniz karakol gemisi ve bir adet yeni nesil mayın avlama gemisi üretilecek.

Ekonomim’in haberine göre, bu projeyle DEARSAN Tersanesi, Türk Deniz Kuvvetleri’nin operasyonel kapasitesini artırmaya yönelik önemli bir katkı sunacak. Projede inşa edilecek gemiler, ileri teknolojilerle donatılarak modern savaş ve savunma gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasarlanacak.

Denizlerdeki mayın tehditlerine karşı görev yapacak yeni nesil mayın avlama gemisi, insansız suüstü ve sualtı araçlarıyla donatılacak. Bu gemi, Türkiye’nin savunma sanayindeki yenilikçi yaklaşımını yansıtıyor.

HİSAR sınıfı karakol gemileri, gelişmiş mühendislik ve teknolojinin ürünü olarak tanımlanıyor. Bu gemiler, deniz güvenliğini sağlama görevlerinde etkin bir rol üstlenecek.