Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu: “Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir!”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin birlik ve kardeşliğine vurgu yaparak cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşturulması çağrısında bulundu.

Bahçeli, konuşmasında, “Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri birer birer kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir. Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizin cemevini ibadethane olarak görmelerine anlayış ve saygı duymak lazımdır.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, mezhepsel ayrılıkların Türk milletine zarar vermemesi gerektiğini belirterek şu sözleri söyledi: “Bir defa şu hususu açık yüreklilikle söylemek mecburiyetindeyim, işin özünde hepimiz Müslüman değil miyiz? Hepimizin Allah’ı bir, Peygamberi bir, kitabı bir, kıblesi bir, itikadı bir değil mi? Hepimiz Türk milletinin onurlu ve şerefli mensupları değil miyiz?”

“CAMİ NE KADAR BİZİMSE CEMEVİ DE BİZİMDİR”

Bahçeli, Türkiye’de mezhep ve kimlik temelli ayrışma çabalarına karşı birlik mesajı verdi. Türk milletinin tarih boyunca etnik ve mezhebi kamplaşmalarla hedef alındığını hatırlatarak, şunları söyledi: “Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir. Cem de bizim, semah da bizim, imanın ve İslam’ın mükellefiyetleri de bizimdir.”

MHP lideri, yıllardır süren ayrıştırıcı söylemlere karşı milli birlik çağrısında bulunarak, Alevi-Sünni tartışmalarını körükleyen çevrelerin Türk ve İslam düşmanları olduğunu ifade etti. “Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimiz bizim canımız, can beraberimizdir. Onların her sorunu bizim de sorunumuz, onların her isteği bizim de isteğimizdir.” diyen Bahçeli, toplumsal bütünlüğün korunmasının milli bir görev olduğunu belirtti.

Bahçeli, konuşmasının devamında din ve mezhep üzerinden kışkırtıcı politikalarla Türkiye’nin bölünmeye çalışıldığını söyledi. “Aramıza duvar örmek, set çekmek, aşılmaz bariyerler dikmek için satıhtaki yapay etnik ve mezhebi ayrılıklar kimi mihraklar tarafından silah gibi kullanılmadı mı? Birbirimize yan gözle bakmaktan yorulmadık mı? Yetmedi mi çektiğimiz çile ve eziyetler?” ifadeleriyle geçmişte yaşanan acılara dikkat çekti.

“CEMEVLERİNİN TESCİLİ İÇİN CESUR ADIMLAR ATILMALI”

Bahçeli, cemevlerinin resmi olarak ibadethane statüsüne kavuşması yönündeki çağrısını yineleyerek şunları söyledi: “Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri birer birer kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir.”

Bahçeli, tabulara sığınmanın, suni korkuları diri tutmanın kimseye fayda sağlamayacağını belirterek, “Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizin cemevini ibadethane olarak görmelerine anlayış ve saygı duymak lazımdır.” sözlerini tekrarladı.

“HACI BEKTAŞ VELİ’NİN IŞIĞI BU TOPRAKLARDA HEP YANACAK”

MHP lideri, Nevşehir’de Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi’nin açılışına da değinerek bu projenin milli birlik ve beraberliğin sembollerinden biri olduğunu ifade etti. “Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde, şahsımın fani hayattaki bir tasarrufunu Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna hibe etmemizle birlikte yaklaşık 6 bin metrekarelik alana inşa edilip ilk etap açılışı yapılan, aynı zamanda dünyanın ve ülkemizin en büyük cemevi projesi olan Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi'nin milli birlik ve beraberliğimizin nişaneleri arasında yer alması Allah'tan niyazımdır.”

Bahçeli, bu külliyenin Hacı Bektaş Veli’nin manevi mirasını yaşatacağını belirterek, “Ehlibeytin aydınlık meşalesi orada yanacak, yürekleri ısıtan manevi mesajları oradan yankılanacaktır. Edep ve hürmet mektebi, muhabbet ve meşveret meclisi orada kurulacaktır.” dedi.