Bir operasyon, iki suç! Uyuşturucu baskınında çalıntı 130 bin dolar çıktı

Sakarya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul’da bir kuyumcudan çalınan 130 bin dolar ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, çalınan paranın bir kısmının uyuşturucu bağlantılı olarak Sakarya’ya getirildiği tespit edildi.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan baskında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.G. (42), Y.A.T. (24) ve B.T. (26) adlı üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı adreste ve bir aracın bagajında yapılan aramalarda 20 gram esrar ile 130 bin dolar ele geçirildi.

DOLARLAR İSTANBUL’DAN ÇALINMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, operasyonda ele geçirilen dolarların İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşanan bir hırsızlık olayıyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

Yapılan incelemede, E.Ç. (43) isimli şahsın, çalıştığı kuyumcudan 699 bin 366 dolar, 437 bin 758 lira ve 806 avroyu çaldığı belirlendi.

Elde edilen bilgilere göre, çalınan paranın bir kısmı F.A. (22) isimli şüpheliye teslim edildi. F.A.’nın daha sonra bu paraları Sakarya’ya taşıdığı tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul’dan Sakarya’ya getirilen paraların, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olarak kullanıldığı değerlendiriliyor. Polis ekipleri, operasyonun iki ayağını birleştirerek hırsızlık ve uyuşturucu suçlarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

Olayla ilgili olarak E.G., Y.A.T., B.T. ve F.A. gözaltına alındı. F.A., İstanbul’da yapılan operasyonla yakalandı ve Sakarya’ya getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

sakarya
