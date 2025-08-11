Bahçeli’den gündeme dair 4 önemli mesaj: Komisyon, Gazze, LGS ve deprem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın üçüncü toplantısını gerçekleştirecek olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli’den gündeme dair 4 önemli mesaj: Komisyon, Gazze, LGS ve deprem
Bahçeli, bugüne kadar iki kez toplanan komisyonun “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmak için yasal, hukuki, demokratik ve siyasi zemin hazırlayacağına inandığını belirterek, “MHP olarak samimiyet, sağduyu ve özveriyle komisyon çalışmalarına katkı sunacağız” dedi.

LGS VE SAHTE DİPLOMA İDDİALARI

LGS ve sahte diploma iddialarına da değinen Bahçeli, bu konuların toplumsal huzuru bozmayı ve “Terörsüz Türkiye” hamlelerini engellemeyi amaçlayan bir tertip olup olmadığının detaylı şekilde araştırılması gerektiğini vurguladı. “Organize sahtekârlık ve dolandırıcılık çeteleriyle mücadele sonuna kadar sürdürülmeli, ancak asıl kaynak ve kök nedenler gözden kaçırılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

GAZZE MESAJI

Gazze’de yaşanan insani felakete dikkat çeken MHP lideri, İsrail’in saldırılarını “soykırım suçu” olarak nitelendirdi ve Birleşmiş Milletler’e acil çağrı yaptı. Bahçeli, Hamas’ın “onurlu mücadelesinin” desteklenmesi gerektiğini söyledi.

DEPREM DEĞERLENDİRMESİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili de konuşan Bahçeli, hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Deprem gerçeğinin inkâr edilemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, “Kentleşme ve yaşam planlarımızı bu gerçeğe göre yapmak zorundayız” dedi.

