Tanju Özcan’dan yeni banknot önerisi: Üzerinde Erdoğan ve Külliye olsun

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yüksek enflasyon nedeniyle yeni banknotlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek çarpıcı bir öneride bulundu.

Tanju Özcan'dan yeni banknot önerisi: Üzerinde Erdoğan ve Külliye olsun
Özcan, en az 5.500 TL değerinde yeni banknotlar basılması gerektiğini, bu banknotların bir yüzünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı, diğer yüzünde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi görselinin yer almasını teklif etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

“15 yıl önce 200 TL’lik banknotla 131 dolar alınabiliyordu. Şimdi 131 dolar alabilmek için yaklaşık 5.500 TL gerekiyor. Hükümetin acilen en az 5.500 TL’lik banknot basması lazım. Çocuklarımızın ilerde hatırlaması için bu paranın bir yüzüne Külliye’nin, diğer yüzüne ise Cumhurbaşkanımızın resmini koymak lazım. Bu gidişle 50.000 ve 100.000 TL’lik banknotlar da hayal olmayacak.”

ÖZGÜR ÖZEL'LE POLEMİK

Özcan, geçtiğimiz günlerde CHP’nin “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna üye vermesine karşı çıkmış, AK Parti, MHP ve DEM Parti için “şer ittifakı” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’de yaptığı açıklamada Özcan’ın sözlerini eleştirerek,

“Bir yerel yöneticinin Meclis’te yer aldığımız partileri ‘şer ittifakı’ olarak tanımlaması haddini aşan bir ifadedir.”
dedi.

Bunun üzerine Özcan, Özel’e şu yanıtı verdi:

“Sayın Genel Başkanımızın iyi niyetine güveniyorum. Ama sorumluluk çerçevesinde yanlışa yanlış demek görevimiz. ‘Şer ortakları’ ile aynı masaya oturmayalım önerime karşı ‘haddini aştı’ denmesi beni hem şaşırttı hem üzdü. İnşallah ben yanılırım, siz haklı çıkarsınız.”

