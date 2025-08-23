Bahçeli’den Özel’in Meclis çağrısına tepki: “Boşuna avunma”

Ancak bu çağrıya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sert sözlerle karşı çıktı. Bahçeli, “CHP Genel Başkanı’nın TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırması, bunu da Gazze istismarıyla temellendirmesi boşuna bir avunmadır. Gazze dramıyla ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır. Vakit laf değil, icraat üretme vaktidir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Gazze’de yaşanan kıtlığın 1943 Bengal Kıtlığı’nı aratmayacak boyuta ulaştığını belirterek, “21’inci yüzyılda açlıktan ölen çocuklara şahit olmak insanlık için utanç vesilesidir” dedi.

MHP lideri, İsrail’in Filistinlileri yurtlarından koparmak için şiddeti sistematik hale getirdiğini savunarak, “Siyonist emperyalist azgınlık adeta kudurmuştur. Gazze’nin önce işgali, ardından ilhak planı devreye alınmıştır” sözlerini kaydetti.

"BM KOMA HALİNDE"

Birleşmiş Milletler’in Gazze’deki insani dram karşısında işlevsiz kaldığını dile getiren Bahçeli, uluslararası toplumun da çifte standartlı davrandığını söyledi:

“Birleşmiş Milletler koma halindedir. Gazze’de akan kan dinmedikçe barış çağrılarının hiçbir inandırıcılığı olmayacaktır.”

Bahçeli, İsrail’e yönelik silah sevkiyatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması ve Gazze’ye çok uluslu barış gücü gönderilmesi gerektiğini savundu.

CHP’ye yüklenen Bahçeli, “CHP’nin gündemi yalan, iftira ve dedikodu üzerine kuruludur. Cumhur İttifakı ise Türk milletinin istikbal güvencesidir ve her geçen gün daha da güçlenmektedir” dedi.