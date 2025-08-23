Bahçeli’den Özel’in Meclis çağrısına tepki: “Boşuna avunma”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze’deki insani krizi ve kıtlığı gündeme taşımak amacıyla TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bahçeli’den Özel’in Meclis çağrısına tepki: “Boşuna avunma”
Yayınlanma: Güncellenme:

Ancak bu çağrıya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sert sözlerle karşı çıktı. Bahçeli, “CHP Genel Başkanı’nın TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırması, bunu da Gazze istismarıyla temellendirmesi boşuna bir avunmadır. Gazze dramıyla ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır. Vakit laf değil, icraat üretme vaktidir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Gazze’de yaşanan kıtlığın 1943 Bengal Kıtlığı’nı aratmayacak boyuta ulaştığını belirterek, “21’inci yüzyılda açlıktan ölen çocuklara şahit olmak insanlık için utanç vesilesidir” dedi.

MHP lideri, İsrail’in Filistinlileri yurtlarından koparmak için şiddeti sistematik hale getirdiğini savunarak, “Siyonist emperyalist azgınlık adeta kudurmuştur. Gazze’nin önce işgali, ardından ilhak planı devreye alınmıştır” sözlerini kaydetti.

"BM KOMA HALİNDE"

Birleşmiş Milletler’in Gazze’deki insani dram karşısında işlevsiz kaldığını dile getiren Bahçeli, uluslararası toplumun da çifte standartlı davrandığını söyledi:
“Birleşmiş Milletler koma halindedir. Gazze’de akan kan dinmedikçe barış çağrılarının hiçbir inandırıcılığı olmayacaktır.”

Bahçeli, İsrail’e yönelik silah sevkiyatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması ve Gazze’ye çok uluslu barış gücü gönderilmesi gerektiğini savundu.

CHP’ye yüklenen Bahçeli, “CHP’nin gündemi yalan, iftira ve dedikodu üzerine kuruludur. Cumhur İttifakı ise Türk milletinin istikbal güvencesidir ve her geçen gün daha da güçlenmektedir” dedi.

Emniyet’te flaş görev değişimi: Teftiş Kurulu Başkanı görevden alındı!Emniyet’te flaş görev değişimi: Teftiş Kurulu Başkanı görevden alındı!Yurt
Abluka ve saldırılar ölüm saçıyor: Gazze’de açlıktan can kaybı 281’e çıktıAbluka ve saldırılar ölüm saçıyor: Gazze’de açlıktan can kaybı 281’e çıktıGündem
devlet bahçeli gazze Özgür Özel
Günün Manşetleri
Gazze’de açlıktan can kaybı 281’e çıktı
Bahçeli’den Özel’in Meclis çağrısına tepki
Teftiş Kurulu Başkanı görevden alındı!
Son 65 yılın en kötüsü yaşandı
AK Parti-MHP hattında çatlak mı var?
Boks dünyasında yeni dönem!
Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi!
Bakan Yumaklı’dan belediyelere çarpıcı uyarı
Kamu işveren tarafı hakem heyetine başvurdu
“Tarımsal üretimde ezberleri bozacağız”
Çok Okunanlar
Ağustos sıcağı kavuruyor: Termometreler 41 dereceyi gösterecek Ağustos sıcağı kavuruyor: Termometreler 41 dereceyi gösterecek
Meteoroloji tarih vererek uyardı: 13 ilde sağanak yağış olacak! Meteoroloji tarih vererek uyardı: 13 ilde sağanak yağış olacak!
Altın fiyatları uçuşta: gram ve çeyrek altın 23 Ağustos güncel rakamları Altın fiyatları uçuşta: gram ve çeyrek altın 23 Ağustos güncel rakamları
Döviz ve petrol hareketliliği pompaya yansıyor mu? Döviz ve petrol hareketliliği pompaya yansıyor mu?
Bankada parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi açıklandı! Bankada parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi açıklandı!