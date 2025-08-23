Emniyet’te flaş görev değişimi: Teftiş Kurulu Başkanı görevden alındı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Dalkılıç’ı görevden aldı. Dalkılıç’ın yerine, Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanı Erkin Adalar atandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:

T24’ün haberine göre, bir süredir Doğu ve Güneydoğu illerinde incelemelerde bulunan Bakan Yerlikaya, Ankara’ya dönüşünün ardından atama kararını imzaladı.

Temmuz 2023’te atanan İsmail Dalkılıç’ın görevden alınmasıyla birlikte, yeni Teftiş Kurulu Başkanı Erkin Adalar oldu. Atamanın ardından Adalar, aynı saatlerde görevine başladı.

ADALAR'IN GEÇMİŞİ

Uzun yıllar İstanbul’da görev yapan Erkin Adalar, 17-25 Aralık süreci sonrası FETÖ operasyonlarında aktif rol aldı. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinden sonra kısa süreliğine Kırklareli Emniyet Müdürü oldu. 2019 yılında Süleyman Soylu döneminde görevden alınan Adalar, Ali Yerlikaya’nın bakan olmasıyla birlikte Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanlığı’na getirilmişti.

emniyet görev değişikliği
Günün Manşetleri
Çok Okunanlar
