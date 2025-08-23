Kıvanç Tatlıtuğ, savcı karşısında: İfadesi ortaya çıktı!

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için denize açılan iş insanı Halit Yukay’dan (43) 10 gündür haber alınamıyor. Parçalanmış halde bulunan teknesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, Yukay’ın yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da ifade verdi.

Halit Yukay, 4 Ağustos’ta saat 15.10’da ‘Graywolf’ isimli teknesiyle Yalova’dan Bozcaada’ya doğru yola çıktı. Ancak aynı gün kendisinden bir daha haber alınamadı.

5 Ağustos’ta, Balıkesir Erdek Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında ‘Graywolf’a ait ortadan ikiye ayrılmış batık parçalar bulundu. Dalış timleri tekneye dalış yapmasına rağmen Yukay’a ulaşılamadı. Tekneye çarptığı öne sürülen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), önce serbest bırakıldı, ardından yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

TATLITUĞ İFADE VERDİ

Arama çalışmalarına bizzat katılan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade verdi. Tatlıtuğ’un, kazadan kısa süre önce Yukay ile telefonda konuştuğunu ve görüşme sırasında hattın bir anda kesildiğini söylediği öğrenildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘yetkisizlik’ kararı vererek dosyayı kazanın gerçekleştiği Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devretti.

Sahil Güvenlik ekipleri aramalarını Çanakkale’nin Karabiga beldesi kıyılarında yoğunlaştırdı. Balıkesir’in Erdek ilçesi Paşalimanı ve Koyun Adası bölgesinde ise deniz polisi kıyı kenar taraması yapıyor.

