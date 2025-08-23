Son 65 yılın en kötüsü yaşandı: İstanbul için ziller çalıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Marmara Bölgesi’nin temmuz ayı uzun yıllar ortalaması 22,5 milimetre. Geçen yıl aynı dönemde 18,5 milimetre olan yağış miktarı, Temmuz 2025’te yalnızca 1,2 milimetreye düştü. Böylece Temmuz 2025, hem uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 95, hem de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94 azalma kaydetti.

EN DÜŞÜK YAĞIŞ ORANLARI

İstanbul, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Batı Karadeniz’de Zonguldak’ta son 65 yılın en düşük temmuz yağışları gözlenirken, Balıkesir ve Çanakkale’de son 18 yılın en düşük Temmuz yağışları kaydedildi. Bu illerde yağışlar bazı günler 1 güne kadar düştü.

Prof. Dr. Toros, İstanbul’daki sıcaklık değerlerinin uzun yıllar ortalamasına göre 2,5 derece arttığını belirtti. Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesinin son bir ayda yüzde 13 azaldığını vurguladı. Ayrıca yakın dönemde yağış sistemlerinin görülmediğini ve önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Toros, "İstanbul ve Marmara Bölgesi, yüksek basınç etkisi nedeniyle Temmuz ayında tarihinin en kurak dönemlerinden birini yaşadı. Su kaynaklarını korumak için acilen önlem alınmalı" dedi.