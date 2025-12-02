Bahçeli'den Şırnak'taki görüntülere tepki: "Tek kelimeyle rezalettir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasetin sıcak başlıklarına dair Türkgün Gazetesi'ne konuştu. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin devletin en kritik gündem maddesi olduğunu belirterek, bu yoldan geri dönüşün söz konusu olmadığını vurguladı.

''OK YAYDAN ÇIKMIŞTIR''

Cumhuriyet tarihinin en etkili adımlarının atıldığını ifade eden Bahçeli, sürecin kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getirdi. MHP lideri, hedeflerine ilişkin net bir tablo çizerek şu ifadeleri kullandı: "Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir."

Süreci sabote etmek isteyen provokasyonlara karşı uyarılarda bulunan Bahçeli, bu dönemin bir "fırsat eşiği" olduğunu belirtti. Bahçeli, sürece zarar verecek girişimleri devlete karşı bir duruş olarak niteleyerek, "Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikametteki tavır ve tutumları millete ve devlete yönelik karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmazdır. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir" değerlendirmesinde bulundu.

ŞIRNAK'TAKİ SEMPOZYUMDA EGEMENLİK İHLALİ TEPKİSİ

Açıklamalarının odağına Mesut Barzani’nin Şırnak’ta katıldığı sempozyumu alan Bahçeli, ziyaretten ziyade ziyaretin biçimine ve yaşananlara tepki gösterdi. Misafirperverliğin bir gelenek olduğunu hatırlatan Bahçeli, ancak devlet vakarına gölge düşüren görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi: "Sempozyuma Barzani’nin misafir olarak katılımına diyeceğim bir şey yoktur. Ağırlanması milletimizin alicenaplığının ve misafirperverliğinin alametidir. ‘Terörsüz Türkiye’ karşılıklı saygı ve sevginin, birlik ve dayanışmanın coğrafyamızı yoğuran vuslat hamurudur. Fakat Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku maalesef çiğnenmiştir. Adına ister protokol kuralları deyin, ister teamül deyin, ne var ne yok ihlal edilmiştir."

"SİLAHLI VE ÜNİFORMALI GÖRÜNTÜLER REZALETTİR"

Barzani'nin şu an resmi bir devlet görevi bulunmadığını hatırlatan MHP lideri, özellikle korumaların teçhizatı ve kıyafetleri üzerinden çok sert eleştirilerde bulundu. Bahçeli, yaşanan durumu "şov" olarak nitelendirdi ve şöyle devam etti: "Barzani’nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır. Buna rağmen Sempozyumun önüne çıkarılan ve adeta şova dönüştürülen mesnetsiz övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar, bunun yanında vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin vakarına, saygınlığına, tarihi itibarına ve egemen vasfına taammüden saldırıdır."

Türkiye'nin misafirlerini koruma kudretine sahip olduğunu vurgulayan Bahçeli, yabancı korumaların ülkeye silah sokma prosedürlerinin çiğnendiğine işaret etti: "Devletimiz, ülkemize gelen her misafiri koruyacak güç, kabiliyet ve yeterliliktedir. Ayrıca ülkemize gelen yabancı korumaların taşıyacakları veya kullanacakları silahların marka, miktar ve çaplarının daha önceden Türkiye’ye bildirilmesi esastır. Fakat ülkemize yabancı asker ya da korumaların üniformalı vaziyetleriyle uzun namlulu silah getirmeleri diye bir şey yoktur." Bahçeli, vatan toprakları üzerindeki hassasiyetin altını çizerek, "Şunun bilinmesinde özellikle yarar olacaktır; Türk milletinin helali hakkı olan ve şehit kanlarıyla sınırları çizilen aziz vatanımızın hiçbir şekilde tartışmaya açılmasına, üzerinde hesap yapılmasına, sis ve şaibeye havale edilmesine tahammül edemeyiz. Asla hoş göremeyiz. Misafir başımızın üstündedir, ama adı üstünde sadece misafire kapımız açıktır. Bunun haricinde topraklarımız üzerinde kuşku uyandıracak her muamele ve potansiyel müdahaleye prim veya geçit vermeyiz, vermeyeceğiz" dedi.

Son olarak kamuoyunda dolaşan "Süreç başarısız olursa darbe mekaniği devreye girer" söylemleri ve kendi partisi içinden bir darbe girişimi olacağı yönündeki iddiaları yanıtlayan Bahçeli, bu senaryoları kesin bir dille yalanladı.

Bahçeli, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Birlikte olursak çok daha güçlü oluruz. Türk ile Kürt’ün ortak geleceği, ortak geçmişinin anılarıyla, ahlaki ve manevi rabıtasıyla oluşacaktır. MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket’ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunların hepsi fasa fiso"