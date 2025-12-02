Karadeniz'de Rus tankerine saldırı düzenlendi

Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne göre, Rusya limanlarından hareket ederek Gürcistan istikametine doğru yol alan bir başka geminin daha saldırıya maruz kaldığı rapor edildi.

Saldırının hedefi olan geminin, ayçiçek yağı sevkiyatı yapan MIDVOLGA-2 isimli tanker olduğu belirlendi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir."