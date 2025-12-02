Borsada 'manipülasyon' soruşturması: Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref gözaltında!

Sermaye piyasalarında dengeleri bozan ve küçük yatırımcının birikimlerini eriten şüpheli hareketler mercek altına alındı.

Borsa İstanbul pay piyasalarında işlem gören bazı araçlarda, olağan piyasa koşullarıyla ve hayatın doğal akışıyla örtüşmeyen fiyat değişimleri ile işlem hacimleri tespit edildi. Yapay yükselişler kurgulayarak yatırımcıları zarara uğrattığı belirlenen faaliyetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yargı makamlarının talimatıyla harekete geçen emniyet birimleri operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonun en dikkat çekici yanı ise gözaltı listesindeki popüler isimler oldu. Soruşturma çerçevesinde, aralarında milli eski futbolcu Gökhan Gönül ile ünlü İllüzyonist Aref Ghafourı'nin de bulunduğu toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI TAKİP VE "SUÇ ÖRGÜTÜ" İDDİASI

Savcılık dosyasına yansıyan detaylara göre, manipülatif işlemlerin merkezinde Avrupa Yatırım Holding A.Ş hisseleri yer alıyor. İstanbul merkezli yürütülen; ancak kolları Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'a kadar uzanan yapılanmada toplam 25 kişinin organize şekilde hareket ettiği saptandı. Şüphelilerin eylemleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamalarıyla yargıya taşındı.

Soruşturma derinleşirken dosya kapsamında halihazırda 7 kişinin tutuklu olduğu ortaya çıktı. Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu'nun cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Operasyonun son dalgasında ise Aref Ghafourı ve Gökhan Gönül'ün yanı sıra; Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk ve Akif Koç gözaltına alınan diğer isimler oldu. Öte yandan haklarında işlem başlatılan diğer 6 şüpheli için yakalama, arama ve el koyma süreçlerinin sürdüğü öğrenildi.