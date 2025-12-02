Sürücüler dikkat! İşte yol çalışması olan iller ve güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), ulaşım ağındaki yenileme ve güçlendirme projeleri kapsamında sürücülere kritik uyarılarda bulundu. Yayımlanan son yol durumu bültenine göre, şantiyeye dönen yollarda vatandaşların hız limitlerini düşürmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine harfiyen uymaları hayati önem taşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda TAG Otoyolu'nun Bahçe ve Nurdağı kavşakları arasında kalan 0 ile 1. kilometrelerinde deprem hasarlarının giderilmesi için ekipler yoğun mesai harcıyor. Bölgedeki onarım faaliyetleri nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Ege ve Akdeniz hattında seyahat edecekleri önemli değişiklikler bekliyor. Selçuk-Kuşadası karayolunun 2 ile 6. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun tek şeridinden iki yönlü ve kontrollü olarak veriliyor.

Akdeniz'de ise Antalya'yı Kumluca ve Kemer'e bağlayan güzergahta tünel bakımı var. Yolun 19 ile 52. kilometreleri arasında yer alan Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin, Altan Ayağ ve Phaselis tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin dikkatine: Söz konusu çalışmalar 19 Aralık tarihine kadar, hafta sonları (Cumartesi-Pazar) hariç olmak üzere her gün 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve ulaşım bu saatlerde kontrollü sağlanacak.

MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE ROTA DEĞİŞİKLİĞİ

Batı Karadeniz’in önemli geçiş noktalarından Akçakoca-Düzce yolunda üstyapı onarımı başladı. Yolun 20 ile 24. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle Akçakoca'dan Düzce'ye gidiş istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Marmara Bölgesi'nde ise Gebze-Darıca hattında kavşak yapımı sürüyor. Yolun 1 ve 2. kilometrelerindeki şantiye sahasında sürücülerin trafik levhalarını dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

Anadolu'nun iç kesimlerinde de yol standartlarını yükseltme çalışmaları göze çarpıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometreleri ile Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerinde ekiplerin çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Doğu Anadolu'da ise Malatya ve Erzincan hattında uyarılar peş peşe geldi. Darıca-Malatya yolunun 27-30. kilometreleri arasındaki Develi mevkisinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü ilerliyor. Benzer şekilde Altköy-Refahiye-Erzincan güzergahının 21 ile 26. kilometrelerinde de yapım ve onarım faaliyetleri sebebiyle sürücülerin dikkatli olması istendi.

Bayburt ile Erzurum il sınırı arasında kalan Pazaryolu güzergahında ise heyelan riskine karşı önlem alınıyor. Yolun 9 ile 27. kilometreleri arasında yürütülen şev temizliği çalışmaları nedeniyle yol zaman zaman kısa süreliğine trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.