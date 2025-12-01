Kadıköy’de son dakika golü! Fenerbahçe ve Galatasaray dev derbide yenişemedi

Trendyol Süper Lig’in 14. haftası, futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sahne oldu.

Mücadelenin ilk tehlikeli atağı 23. dakikada konuk ekipten geldi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İlkay Gündoğan, ceza sahasına kavisli bir orta gönderdi. Arka direkte iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda top, direği sıyırarak az farkla auta çıktı. Bu pozisyondan kısa bir süre sonra, dakikalar 27’yi gösterdiğinde sarı-kırmızılılar bir kez daha gole yaklaştı. Yine İlkay Gündoğan’ın pasıyla sağ çaprazda buluşan Sara, topu düzelttikten sonra kaleyi düşündü ancak şutunda top direğin hemen yanından oyun alanını terk etti.

SANE’NİN ŞAHANE GOLÜ FARKI YARATTI

Galatasaray aradığı golü, Sara’nın pozisyonunun hemen ardından, aynı dakika içinde buldu. Orta alanda kaptığı topla süratle rakip yarı alana sarkan Sane, adeta tek başına Fenerbahçe savunmasını dağıttı. Önce Alvarez’i, ardından Skriniar’ı şık çalımlarla oyundan düşüren yıldız oyuncu, ceza yayına geldiği anda şutunu çekti. Oosterwolde’ye çarparak yön değiştiren top, kaleci Ederson’u kontrpiyede bırakarak ağlarla buluştu ve skor 0-1’e geldi.

Derbide tansiyon zaman zaman yükselirken hakem Yasin Kol kartına başvurdu. Fenerbahçe’de Semedo 36. dakikada, Galatasaray’da ise Lemina 40. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Kalesinde gördüğü golün şokunu atlatmaya çalışan Fenerbahçe, 41. dakikada rakip kalede büyük bir tehlike yarattı. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmakta güçlük çektiği topu önünde bulan Semedo, sağ kanattan ortasını yaptı. Sanchez’den seken top arka direkteki Asensio’ya yöneldi. İspanyol oyuncunun tamamlamak istediği pozisyonda top çerçeveyi bulmadı ve yandan dışarı gitti.

FENERBAHÇE’NİN GOLÜ VAR’A TAKILDI

İlk yarının son anlarında Chobani Stadı’nda nefesler tutuldu. 44. dakikada Fenerbahçe’nin kullandığı köşe vuruşunda Skriniar’dan seken top En-Nesyri’nin önünde kaldı. Golcü oyuncunun penaltı noktası üzerinden sert şutunda top, kale sahası içindeki takım arkadaşı Alvarez’e çarparak filelere gitti. Fenerbahçeli oyuncular gol sevinci yaşarken VAR odasından hakem Yasin Kol’a izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu monitörde yeniden inceleyen hakem Kol, pozisyonun başlangıcında Skriniar’ın elle oynadığını tespit ederek golü iptal etti.

Uzatma dakikalarında, 45+4 oynanırken Fenerbahçe bir fırsat daha yakaladı. Kerem Aktürkoğlu’nun sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Asensio, ceza yayı üzerinden gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. Bu pozisyonun ardından ilk yarı düdüğü çaldı ve takımlar soyunma odasına Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle gitti.

Müsabakanın ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, oyunu tamamen rakip yarı alana yıktı. Sarı-kırmızılı savunma karşısında net pozisyon üretmekte zorlanan ev sahibi ekip, aradığı golü maçın son anlarında buldu. 90+5. dakikada sahneye çıkan Jhon Duran, attığı kritik golle skora dengeyi getirdi. Karşılaşma bu golle 1-1 sona ererken, puanını 33’e yükselten Galatasaray zirvedeki yerini korudu; Fenerbahçe ise puanını 32’ye çıkararak takibini sürdürdü.

KOLOMBİYALI YILDIZ BÜYÜK MAÇLARI SEVİYOR

Fenerbahçe’nin hücum hattındaki önemli ismi Jhon Duran, derbi maçlarındaki etkili performansını sürdürdü. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen ve takımdan sık sık ayrı kalan genç santrfor, Beşiktaş derbisinin ardından Galatasaray filelerini de havalandırmayı başardı. Ligde şu ana kadar 3’ü ilk 11’de olmak üzere toplam 5 maçta görev alan Duran, ilginç bir istatistiğe imza atarak sadece Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı gol sevinci yaşadı.

FRED "DALYA" DEDİ

Sarı-lacivertli ekibin orta sahadaki kilit ismi Fred Rodrigues için bu derbi, kariyerinde özel bir kilometre taşına sahne oldu. 2023-2024 sezonu başında İngiliz devi Manchester United’dan transfer edilen Brezilyalı yıldız, Galatasaray maçıyla birlikte Fenerbahçe forması altında 100. maçına çıkarak "dalya" dedi. Deneyimli oyuncu, karşılaşmanın 79. dakikasında İsmail Yüksek’in yerine oyuna dahil olarak bu özel anı yaşadı.

Fenerbahçe, bu sezon taraftarı önünde oynadığı maçlardaki golcü kimliğini derbide de korudu. Lig maratonunda sahasında çıktığı tüm karşılaşmalarda rakip fileleri sarsmayı başaran sarı-lacivertliler; daha önceki iç saha maçlarında Kocaelispor’a 3, Trabzonspor’a 1, Alanyaspor, Antalyaspor ve Karagümrük’e ise 2’şer gol kaydetmişti. Kadıköy’deki son lig sınavında Kayserispor kalesine 4 gol gönderen Kanarya, Galatasaray karşısında da sessiz kalmayarak 1 gol bulmayı başardı.