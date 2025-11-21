Bahçeli'den yeni İmralı açıklaması: ''Silivri'ye gidiliyorsa İmralı'ya da gidilir''

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, MHP lideri Devlet Bahçeli ile geniş kapsamlı bir gündem sohbeti gerçekleştirdiğini aktardı.

Bahçeli'nin Salı günkü sarsıcı açıklamalarının hemen ardından gerçekleşen ve yaklaşık 50 dakika süren görüşmede; terörle mücadele, Suriye'nin geleceği, Kıbrıs'taki siyasi durum ve FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik güncel başlıklar derinlemesine masaya yatırıldı. Bozkurt, sohbetin ardından edindiği izlenimi aktarırken, Bahçeli'nin tüm meselelere yüzeysel yaklaşımlarla, "günlük politika veya oy kaygısıyla değil", "tarihin yeniden yazıldığı bir dönemde Türkiye’nin güçlü bir şekilde ilerlemesi için derinlemesine analiz ettiğini" gözlemlediğini ifade etti.

Bozkurt, edindiği izlenimleri maddeler halinde özetleyerek, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücünü iç cephe dahil olmak üzere artırılmasına yönelik önerilerinden ve gelecek yıllara yönelik analizlerinden bir devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücünü iç cephe dahil olmak üzere artırılmasına yönelik önerilerinden ve gelecek yıllara yönelik analizlerinden bir devlet adamı, geçmiş ve geleceği birleştirerek yaptığı analizlerden ve atılması gereken adımları tek tek tarif etmesinden bir stratejist gördüm.'' ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE İMRALI'YA ZİYARET

Devlet Bahçeli, terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı'nın iç cepheye yönelik açıklamalarıyla birlikte, terörün ülkenin gündeminden tamamen çıkarılması hedefiyle bir adım atıldığını ve gelinen aşamanın "olumlu" olduğunu dile getirdi. İmralı’ya gidilmesi tartışmasına odaklanan Bahçeli, bu meselenin önemli muhataplarından birinin "Abdullah Öcalan’dır. Onun da dinlenmesi zorunludur" diyerek, böylece hedefe yönelik önemli bir eşiğin aşılacağını kaydetti.

Öcalan’ın geçmişte teröristbaşı, bebek katili ve elebaşı olarak nitelendirildiğini hatırlatan MHP Lideri, gelinen noktada terörün tamamen bitirilmesinin söz konusu olduğunu vurguladı. Öcalan’ın örgüt üzerindeki etkisini bildiği için "kurucu önder ifadesini kullandım. Kullanıyorum" dedi. İmralı’ya gidişin eleştirilmesine ise coğrafi bir örnekle yanıt verdi: “Önünüze bir Türkiye haritası açın. Parmağınızı Silivri’nin üstüne koyun. Bakın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Sonra parmağınızı İmralı Adası’nın üstüne koyun. O da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Silivri’ye gidişle İmralı Cezaevi’ne gidiş arasında ne fark var? Yok. Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir.”

Bu meselenin "emperyalist-siyonist saldırgan politikalardan bağımsız düşünülemez" olduğunu belirterek, terör gündemden çıktığında Türkiye'nin temel sorunlarına yöneleceğinin altını çizdi.

AHMET TÜRK İLE DİYALOG

Ahmet Türk'ün kendisini ziyaret ettiği ana değinen Bahçeli, Türk'e "Uzak Şehir" dizisinin Mardin'i ne kadar güzel anlattığını aktardığını belirtti. Ancak bir eksiklik gördüğünü ifade ederek, "Ama bir şey eksik dizide" dediğini söyledi. Açıklamasına devam etti: “Dizide Mardin’in Büyükşehir Belediye Başkanı eksik” dedim. O zaman ne demek istediğimi anladı.

SURİYE

Suriye’de üniter bir yapının zorunlu olduğunu yineleyen Bahçeli, 8 Aralık 2024’ten sonra yeni bir dönemin başladığını kaydetti. Türkiye'nin Suriye konusunda önemli bir güç olduğunu vurgulayan MHP Lideri, ''Suriye’de üniter bir yapı olmalı. Geçmişte açıkladım. Suriye’de BAAS rejimi vardır. Önce baba Esad sonra oğlu iktidardaydı. Son 13 yılda büyük zulümler yaşandı. 8 Aralık 2024’ten sonra yeni bir dönem var. Türkiye Suriye konusunda önemli bir güç. İsrail Suriye’yi parçalamak istiyor. Bunun önündeki engel Türkiye. Suriye’de yeni dönemde Türkiye’nin desteğiyle üniter bir devlet oluşmalı. Ülkede 11 tane etnik ve mezhepsel yapı var. Bunları bir arada tutmak için üniter yapı zorunlu. Ancak demokratik bir sistem kurulmalı. Ancak ülkenin yüzde 85’i Araplardan oluşuyor. Resmi dil Arapça olur, Anayasal sistem zarar görmeden diğer dillerin de kullanımının önü açık olur. Bunun dışında bir durum, Suriye’de İsrail’in hedeflerine hizmet edecektir.'' yorumunu yaptı.

KIBRIS'TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VE KKTC'NİN TÜRKİYE'YE KATILMASI ÖNERİSİ

Kıbrıs'taki duruma ilişkin değerlendirmelerinde Bahçeli, ''KKTC Meclisi seçimden kısa bir süre önce iki devletli çözüm önerisini oy çokluğuyla kabul etti. Bu politika hayata geçirildi. Ancak seçimi kazananlar iki devletli çözüme muhalefet ediyor. Bu yapı ENOSİS hayali kuran EOKA, AKEL gibi yapıların Kıbrıs Türk tarafındaki uzantısı CTP. Türkiye’de de mevcut CHP yönetimiyle ortak çalışıyorlar. İki devletli çözümü reddediyorlar. Ben de bu durum üzerine seçim gecesi çıktım çözüm KKTC Meclisi’nin Türkiye’ye katılma kararı almasıdır dedim. İki toplumlu çözüm, çözüm değildir. Bu çözüm bir yılandır. Yılanın başını küçükken ezeceksin. Yoksa o yılan hepimizi sokar.'' dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadele konusunda halen sıkıntıların olduğunu dile getiren Bahçeli, operasyonlarda örgütün aktif şekilde çalıştığını gördüklerini ifade etti. Özellikle, "Maydonoz Döner gibi operasyonlarda görüyoruz, finans ayağını diri tutmaya çalışıyorlar" diyerek, bu finans ve diğer ayakların mutlaka ezilmesi gerektiğini savundu. Aksi takdirde "halen FETÖ tehdidi ile yaşarız" uyarısında bulundu.

FUTBOLDAKİ BAHİS SORUŞTURMASINA TAM DESTEK

Futboldaki bahis soruşturmasına ilişkin olarak Bahçeli, bu işlerin futbolu lekelediğini belirterek, "Futbol Federasyonu Başkanı İbharim Hacıosmanoğlu ile konuştum. Çok önemli mücadele yürütüyor. Destekliyorum" açıklamasını yaptı.