Turkcell Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu! Yöneticilerden kura sonrası dikkat çeken açıklamalar

Turkcell Süper Kupa’nın bu yıl ilk kez dört takımlı formatla düzenlenecek yarı final kuraları çekildi. Kura çekimi sonrası kulüp yöneticileri, Fenerbahçe-Samsunspor ve Galatasaray-Trabzonspor eşleşmelerini değerlendirdi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında, kulüp temsilcileri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Futbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, 6 Ocak'ta Adana'da Samsunspor ile oynayacakları maçın güzel geçeceğini dile getirdi. Torunoğulları, Samsunspor'u ligin en güçlü takımlarından biri olarak nitelendirdi: "Bu yıl ligimizin fizik, kondisyon olarak en güçlü takımı Samsunspor. Zaten Avrupa ve ligde oynadığı maçlarda bunu gösteriyorlar. Biz de onlarla gurur duyuyoruz."

Torunoğulları, Samsun’da daha önce gördükleri misafirperverlikten ötürü Samsunspor Başkanına teşekkür ederek, Adana’daki maçın "çekişmeli ve zevkli" olacağını söyledi. Sözlerini, "Biz, yeni yönetim olarak bu kupayı alacağız. Onun için hazırlanıyoruz" diyerek kupayı kazanma hedeflerini açıkça dile getirdi.

ÖNCELİK LİG VE AVRUPA

Transfer çalışmaları hakkında da kısa bir değerlendirme yapan Torunoğulları, önceliklerinin transfer olmadığını belirtti: "Bizim hafta sonu Rizespor ve perşembe günü de Ferencvaros ile Avrupa maçımız var. Fenerbahçe büyük bir camia, transfer döneminde çalışmalar olur. Menajerlerden önerilen futbolcular olur. Çalışmalarımız devam ediyor ama önceliğimiz Rizespor ve oynayacağımız Avrupa maçı. Transfer dönemi geldiğinde konuşuruz. Fenerbahçe tabii ki transfer çalışmalarını yapıyor."

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, lig sıralamasına göre Fenerbahçe ile eşleştiklerini hatırlattı. 6 Ocak’ta Yeni Adana Stadı’nda oynanacak maçı değerlendiren Bilen, bunun geçmişten gelen ezeli rekabetin bir parçası olacağını söyledi: "6 Ocak'ta Yeni Adana Stadı'nda ülkemizin değerli kulüplerinden Fenerbahçe ile geçmişten itibaren ezeli rekabet içinde geçen Samsunspor-Fenerbahçe maçlarından bir tanesini daha yaşamış olacağız."

Bilen, Süper Lig'de Adana'dan bir takımın bulunmaması nedeniyle bu şehirdeki sporseverlerin mücadeleye ilgi göstereceği yönündeki ümidini dile getirdi: "Süper Lig'de Adana'nın takımının olmaması nedeniyle öyle ümit ediyorum ki bu şehirdeki sporseverler bu mücadelemize ilgi duyacaklardır." Veysel Bilen, finalde olmayı hedeflediklerini belirterek temennilerini sıraladı: stadın dolu olması, sakatsız ve centilmence bir mücadele olması ve "hak edenin İstanbul'daki finale kendini taşımasıdır."

İLKLERİN TAKIMI OLARAK KUPAYI İSTİYORUZ

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF Süper Kupa'nın bu yıl ilk kez dört takımlı yeni formatla düzenleneceğine vurgu yaptı. "Bu format ilk defa düzenlenecek. Biz de ilklerin takımı olduğumuz için bu kupayı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullanan Kavukcu, Trabzonspor ile oynayacakları yarı final maçı hakkında şunları söyledi: "İnşallah iyi olan kazanır. Biz, kazanmak için sahaya çıkacağız. Trabzonspor ile geçen sene çok güzel bir maç yapmıştık. Orada yemek de yemiştik. Dostluk çerçevesinde bir maç olacağını düşünüyorum. İyi olan kazansın. Finalde olmayı hedefliyoruz."

Kavukcu, bu sezonki büyük hedeflerini de paylaşarak, "Bizim bir hayalimiz var. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye'de bütün kupaları alma hayalimiz var. Allah, inşallah bize bu duyguları yaşatır. Ülke futbolunu da işin içine katarsak, 5 kulvarda mücadele ediyoruz. Maç maç bakarak gitmek zorundayız" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

süper kupa
