Bakan Bak açıkladı: 'Başvuran öğrencilerin yüzde 97'sini yurtlara yerleştirdik'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ak Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 bütçesini görüşmek üzere toplandı. Komisyon, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın sunumu ile çalışmalarına başladı.

Bakan Bak, Türkiye’de faaliyet gösteren 559 gençlik merkezi ve 43 gençlik kampının milyonlarca gencin buluşma noktası hâline geldiğini dile getirdi. Bakan Bak, "Gençlerimiz burada bilimden sanata, spordan teknolojiye uzanan geniş bir yelpazede kendilerini geliştirme fırsatı bulmakta, tüm imkânlardan ücretsiz olarak yararlanmaktadır. 2002 yılında yalnızca 9 gençlik merkezi ve 5 kamp bulunmaktaydı" şeklinde konuştu.

378 GENÇ OFİS AÇILDI

Gençlik merkezlerinde uzman eğitmenler eşliğinde eğitimler, atölyeler, gönüllülük ve teknoloji çalışmaları yürütüldüğünü belirten Bak, "Faaliyetlerimize daha çok gencimizin erişmesini sağlamak amacıyla üniversiteler, mahalleler, yurtlar ve okullarda hayata geçirdiğimiz Genç Ofislerimizin sayısı da 378’e ulaşmıştır" dedi. Bak, "11’i deniz, 32’si doğa kampı olmak üzere toplam 43 kampımızda bu yıl 253 Bin 328 gencimizi ağırladık; 2028 yılının sonuna kadar da 1 milyon gencimizi Bir Kardeşlik İklimi olarak adlandırdığımız kamplarımızda misafir etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU YIL İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞEN TEKNOFEST’TE 130 TAKIMIMIZLA YER ALDIK"

ÜNİDES kapsamında beş dönem boyunca 3017 yerel, 1427 ulusal olmak üzere toplam 4 bin 444 projeye 338 Milyon 260 Bin TL destek sağlandığını ifade eden Bak, "Bu yıl, Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı vesilesiyle ‘110 Bin Gençle: Bir Destandır Çanakkale’ projesi kapsamında gençlerimizi Çanakkale’ye götürdük. Ayrıca gençlerimizle birlikte milli gururumuz TCG Anadolu ile Çanakkale’den İstanbul’a uzanan tarihî bir yolculuk gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Bak, teknoloji alanındaki çalışmalara da değinerek, "Bilim ve teknoloji alanında 138 Deneyap Atölyesi ile 81 ilde gençlerimize robotik kodlama, yapay zekâ ve üretim odaklı eğitimler sunuyoruz. Atölyede 35 Bin 572 genç eğitim almakta, 13 Bin 553 eğitmen görev yapmaktadır. Bugüne kadar 9 Bin 490 öğrenci Deneyap’tan mezun olmuştur. Bu yıl da İstanbul’da gerçekleşen TEKNOFEST’TE 130 takımımızla yer aldık, gençlerimiz burada projeleriyle çeşitli dereceler kazandılar. Bu vesileyle Türkiye’nin Millî Teknoloji Hamlesi’ne gençlerimizle birlikte güçlü bir destek vermenin haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"BAĞIMLILIKLA MÜCADELE, BAKANLIĞIMIZIN EN TEMEL ÖNCELİKLERİNDEN BİRİDİR"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının güçlendirilmesi için var güçleri ile çalıştıklarını söyleyen Bak, "Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bağımlılıkla mücadele, Bakanlığımızın en temel önceliklerinden biridir ve hayata geçirdiğimiz tüm çalışmaların temelini oluşturmaktadır" dedi.

Bakanlıktaki kültür, sanat, bilim, teknoloji ve spor faaliyetlerinin her birinin ve bu amaçla harcanan her bütçe kaleminin, gençleri bağımlılıktan koruma ve onlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacı taşıdığını belirten Bak, "Bilhassa spor, bağımlılıkla mücadelede en güçlü koruyucu, önleyici unsur olarak kabul edilmektedir" ifadelerini kullandı. Bakan Bak, "Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz yıl yeni bir adım attık ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’nı kurduk; Sağlıklı Yaşama Yönlendirme ve Bağımlılıkla Mücadele birimleri oluşturduk" dedi.

"YURTLARDAKİ YÜZDE 551 ORANINDAKİ DEV KAPASİTE ARTIŞIYLA AVRUPA’YI GERİDE BIRAKAN BİR TÜRKİYE VAR"

2002 yılının sonunda 77 il ve 59 ilçede toplam 190 yurtta 182 Bin 258 yatak kapasitesiyle hizmet verildiğini hatırlatan Bakan Bak, bu kapasitenin bugün itibarıyla 81 il, 271 ilçe ve 6 adet KKTC’de olmak üzere toplam 880 yurt ve 1 Milyon 3 Bin 259 yatak kapasitesine ulaştırıldığını açıkladı.

Bak, "Bu tablo sadece sayısal bir başarı değildir; aynı zamanda gençliğe verilen önemin, Türkiye’nin yükselen potansiyelinin ve güçlü devlet geleneğimizin en somut göstergelerinden biridir. Yüzde 551 oranındaki dev kapasite artışıyla dünyanın en büyük öğrenci yurt ağını oluşturmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün bu alanda Avrupa’yı geride bırakan bir Türkiye var" dedi.

Yurtlarda 7/24 sıcak su, güvenlik hizmeti, ders çalışma alanları, kantin, sosyal etkinlik alanları ve ücretsiz yüksek hızlı internet imkânlarıyla gençlere güvenli, konforlu ve verimli bir barınma ortamı sağladıklarının altını çizen Bak, "2025-2026 eğitim-öğretim döneminde Bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin %97’sinı yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. Bu oran, hem planlama hem de kapasite yönetimi bakımından önemli bir başarıdır" şeklinde konuştu.

Gençlerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerinin de öncelikli bir mesele olduğunu vurgulayan Bak, "Yalnızca 2024-2025 öğretim döneminde öğrencilerimize 31 Milyar 599 Milyon 612 Bin 790 TL beslenme yardımı gerçekleştirdik" diye konuştu.

"SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI’NIN ÖNCELİKLİ MÜCADELE ALANLARINDAN BİRİ DE YASA DIŞI BAHİSTİR"

Her yaştan vatandaşın spora erişimini kolaylaştırmak, aktif yaşam kültürünü toplumun geneline yaymak ve güçlü bir spor ekosistemi oluşturmak için hedeflerini bir bir gerçekleştirdiklerini söyleyen Bak, yasa dışı bahis konusuna da değindi. Bakan Bak, "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın öncelikli mücadele alanlarından biri de yasa dışı bahistir. Bu kapsamda, yasa dışı bahis sitelerine erişimin engellenmesi, el koyma ve teknik izleme gibi yasal düzenlemelerle etkin bir denetim mekanizması oluşturulmuştur" dedi.

1 Kasım 2025 tarihli genelgeyle yürürlüğe giren eylem planı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığının kararlı iradesi ve tüm kamu kurumlarının iş birliğiyle kapsamlı bir mücadele yürütüldüğünü belirten Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan İçişleri Bakanlığı’na, MASAK’tan BTK’ya kadar çok sayıda kurumun koordineli çalışmasıyla yasa dışı bahis gelirlerinin terör ve organize suç yapılarına aktarılmasının önüne geçilmekte; toplum sağlığı, kamu düzeni ve gençlerimizin geleceği korunmaktadır" dedi.

Bütçe görüşmelerinin devam ettiği bildirildi.