Eskişehir'de feci kaza: Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Kaza, Sümer Mahallesi Kar Sokak'ta meydana geldi. Şaziye Gülden Karaoğlanlı'nın (70) idaresindeki 26 BM 270 plakalı otomobil, seyir halindeyken karşı yönde ilerleyen L.Ç.'nin (53) yönetimindeki 26 TT 482 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Karaoğlanlı yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karaoğlanlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ: "TERS YÖNE GİRDİ, MUHTEMELEN BAYGINDI"

Kamyon sürücüsü L.Ç., gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilin kontrolden çıkmış bir şekilde karşı yönden savrularak geldiğini öne sürdü. L.Ç., "Karşıdaki kaldırıma vurdu. Sağa dönmek için manevra yaparken yandan çarptı. Muhtemelen baygındı. Çok süratli geldi. Ters yöne girdi." ifadelerini kullandı.

Sürücü L.Ç.'nin, polis ekiplerince emniyete götürüldüğü öğrenildi.