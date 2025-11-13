Eskişehir'de feci kaza: Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kontrolden çıkarak bir kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eskişehir'de feci kaza: Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı
Yayınlanma:

Kaza, Sümer Mahallesi Kar Sokak'ta meydana geldi. Şaziye Gülden Karaoğlanlı'nın (70) idaresindeki 26 BM 270 plakalı otomobil, seyir halindeyken karşı yönde ilerleyen L.Ç.'nin (53) yönetimindeki 26 TT 482 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Karaoğlanlı yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karaoğlanlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ: "TERS YÖNE GİRDİ, MUHTEMELEN BAYGINDI"

Kamyon sürücüsü L.Ç., gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilin kontrolden çıkmış bir şekilde karşı yönden savrularak geldiğini öne sürdü. L.Ç., "Karşıdaki kaldırıma vurdu. Sağa dönmek için manevra yaparken yandan çarptı. Muhtemelen baygındı. Çok süratli geldi. Ters yöne girdi." ifadelerini kullandı.

Sürücü L.Ç.'nin, polis ekiplerince emniyete götürüldüğü öğrenildi.

TÜİK açıkladı: Konut satışları Ekim ayında 2025'in zirvesini gördüTÜİK açıkladı: Konut satışları Ekim ayında 2025'in zirvesini gördüEkonomi
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında son şehidin de naaşına ulaşıldıGürcistan’da düşen askeri kargo uçağında son şehidin de naaşına ulaşıldıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Eskişehir trafik kazası
Günün Manşetleri
Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu oldu!
'Başvuran öğrencilerin yüzde 97'sini yurtlara yerleştirdik'
Konut satışları Ekim ayında 2025'in zirvesini gördü
Çayda boya, pekmezde şeker, peynirde bitkisel yağ!
Buldan Belediyesi’nde 31 milyonluk kamu zararı iddiası
23 ilde 1.8 milyarlık dolandırıcılık çetesi çökertildi
'19 şehidimizin naaşına ulaştık, kara kutu bulundu'
'Sosyal medyaya yaş sınırı için titizlikle çalışıyoruz'
Kış lastiği uygulaması erkene alındı, denetimler sıkılaşacak
'Ucuz demir' vaadiyle 12 firmayı dolandırmışlar!
Çok Okunanlar
Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda! Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda!
Altın piyasasında son durum Altın piyasasında son durum
Milyonlarca sürücü merak ediyor: Akaryakıta zam mı geldi? Milyonlarca sürücü merak ediyor: Akaryakıta zam mı geldi?
Çayda boya, pekmezde şeker, peynirde bitkisel yağ! Çayda boya, pekmezde şeker, peynirde bitkisel yağ!
Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi! Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi!