Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında son şehidin de naaşına ulaşıldı
Gürcistan sınırında düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 kargo uçağından beklenen son haber de geldi; arama çalışmaları tamamlandı.
Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüşü sırasında Gürcistan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Daha önce 19 şehidin cenazesi bulunmuştu.
Bugün yapılan çalışmalar neticesinde son şehidimizin de naaşı bulundu.