Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında son şehidin de naaşına ulaşıldı

Gürcistan sınırında düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 kargo uçağından beklenen son haber de geldi; arama çalışmaları tamamlandı.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüşü sırasında Gürcistan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Daha önce 19 şehidin cenazesi bulunmuştu.

Bugün yapılan çalışmalar neticesinde son şehidimizin de naaşı bulundu.

askeri uçak düştü
