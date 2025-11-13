Buldan Belediyesi’nde 31 milyonluk kamu zararı iddiası: Bakanlık devrede!

İçişleri Bakanlığı, Denizli’de 2019-2024 yılları arasında gerçekleşen bazı alımlar ile gayrimenkul satışlarında Buldan Belediyesinin yaklaşık 31 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla bir karar aldı.

Bakanlık, eski başkanlar Mustafa Gülbay ile Mustafa Şevik, eski encümen üyeleri ve belediye personelleri hakkında soruşturma izni verilmesini onayladı.

İHALELER PARÇALARA BÖLÜNMÜŞ, 444 BİN TL ZARAR

Buldan Belediyesi hesaplarında yapılan incelemeye ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre yapılması gereken açık ihale usulü kullanmaktan kaçınıldığı belirtildi. Alımların parçalara bölünmesi ile mevzuata aykırı hareket edildiği ifade edildi.

Raporda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2022/3 birim fiyatları ile şartlara uygun ihale yapılması halinde ödenecek paraya göre, toplamda 14 çalışmada 444 bin 903.48 TL fazla para ödenerek kamunun zarara uğratıldığı kaydedildi. Bu nedenle eski Belediye Başkanı Mustafa Şevik, eski Fen İşleri Müdür Vekili/Harcama Yetkilisi A.A.C., Gerçekleştirme Görevlisi/Piyasa Fiyat Araştırma Görevlisi E.A., Piyasa Fiyat Araştırma görevlileri E.K., A.E. ve Z.G. için İçişleri Bakanı onayıyla soruşturma izni verildi.

Ayrıca, Buldan Belediyesi tarafından 2019-2024 yılları arasında toplam 169 adet taşınmaz satışı gerçekleştiği (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi kapsamında açık teklif usulü ile 45 adet, ayni kanunun 51. maddesi kapsamında pazarlık usulü ile 118 adet, 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi kapsamında 6 adet) tespit edildi. 13 Haziran 2025 tarihli bilirkişi raporuna göre, 169 taşınmazdan sadece 19’unun rayiç bedele yakın bir şekilde satıldığı, geri kalan 150 taşınmazın satışında ise belediye tarafından belirlenen satış tutarı ile satış tarihinde olması gereken tutar arasında toplamda 31 milyon 953 bin 501.09 TL fark bulunduğu ve kamunun zarara uğratıldığı iddiası dosyaya girdi.

ESKİ BAŞKANLAR GÜLBAY VE ŞEVİK DAHİL ÇOK SAYIDA İSME SORUŞTURMA İZNİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71’inci maddesine göre kamu zararının oluşmasına sebebiyet verdikleri iddiasıyla eski Buldan Belediye Başkanları Mustafa Şevik ve Mustafa Gülbay hakkında soruşturma izni verildi.

İzin verilen diğer isimler ise şöyle sıralandı: Eski belediye başkan vekilleri – encümen üyeleri M.Ç., V.T. ve A.M., eski encümen üyeleri H.K., D.C., H.T., M.M., İmar ve Şehircilik Müdür Vekili / eski Kıymet Takdir Komisyon Üyesi E.U., eski Mali Hizmetler Müdür Vekilleri - eski encümen üyeleri T.Y., Z.Ö., eski Mali Hizmetler Müdür Vekili - eski encümen üyesi S.K.T., eski Fen İşleri Müdür Vekili - eski encümen üyesi A.A.C., eski Kıymet Takdiri Komisyon Üyesi E.A.

Bu kişiler hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6’ıncı maddesi gereğince 25 Ağustos 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığınca soruşturma izni verilmesine karar verildiği bildirildi.