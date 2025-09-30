Bakan Bayraktar açıkladı: "İki yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu'na ulaştı"

Türkiye, enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda filosuna kattığı yeni nesil sondaj gemileriyle gücünü artırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temmuz ayında açıkladığı gibi, Türkiye’nin 4 olan derin deniz sondaj gemisi sayısı 6’ya çıkarılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Petrolleri bünyesine katılan ikiz gemilerden ilki Türkiye’ye ulaştı.

Bakan Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada, “Filomuza kattığımız iki yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu’na ulaştı” dedi.

12 BİN METRE KAPASİTE, 200 PERSONELLİK DEV TEKNOLOJİ

2024 yılında Güney Kore’de inşa edilen gemi, “7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi” olarak tanımlanıyor. 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olan gemi, 12 bin metreye kadar sondaj kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Gemide ayrıca helikopter pisti yer alırken, 200 personel için yaşam alanı da bulunuyor. Bu özellikleriyle gemi, hem teknik kapasitesi hem de operasyonel gücüyle Akdeniz’de Türkiye’nin elini güçlendirecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, geminin Akdeniz’deki operasyonlarda kullanılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Filomuza kattığımız iki yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu’na ulaştı. 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemimiz Akdeniz'deki operasyonlarımızda görev yapacak.”

İKİNCİ GEMİ YIL SONUNDA GELECEK

Bakan Bayraktar, ikinci sondaj gemisinin yıl sonuna kadar Türkiye’ye ulaşacağını da açıkladı: “İkinci sondaj gemimiz de yıl sonuna kadar ülkemize ulaşacak. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna yükselecek. Bu büyük hamle, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın güçlü bir göstergesi. Mavi Vatan'da kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.”

Yeni gemilerin katılımıyla birlikte Türkiye, daha önce 5’inci sırada bulunduğu derin deniz sondaj filosu sıralamasında 4’üncü sıraya yükselecek.

Türkiye’nin enerji filosunda halihazırda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri görev yapıyor. Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’ndaki çalışmalar sürerken, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemileri de aktif görevde bulunuyor.

Filoda ayrıca 11 destek gemisi, bir inşaat gemisi ve bir yüzer üretim platformu da yer alıyor.