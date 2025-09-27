Bakan Bayraktar açıkladı: Irak-Türkiye Petrol Hattı’nda akış yeniden başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nda akışın sabah saatlerinde yeniden başladığını duyurdu. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de IKBY’deki sahalardan üretilen petrolün bu hat üzerinden ihraç edileceğini açıklamıştı.

Bakan Bayraktar açıkladı: Irak-Türkiye Petrol Hattı'nda akış yeniden başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nda beklenen gelişmeyi duyurdu.

Bakan Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

"6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır."

Irak resmi haber ajansı İNA da IKBY’deki sahalardan çıkarılan petrolün ihraç edilmeye başlandığını duyurdu.

Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalında da konuyla ilgili habere yer verildi.

Buna göre Fişhabur petrol sahasında IKBY heyeti, Irak merkezi hükümeti ve petrol şirketlerinin katılımıyla petrol ihracatına yeniden başlandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY’deki sahalarda üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu.

