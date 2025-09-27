Beylikdüzü’nde skandal: 9 yaşındaki otizmli çocuk darp edildi, merkez mühürlendi

İstanbul Beylikdüzü’nde özel bir bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet uygulandığı iddiası büyük yankı uyandırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkezin kapatıldığını açıkladı. Engelli bireyler başka merkezlere nakledilirken, ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beylikdüzü’nde skandal: 9 yaşındaki otizmli çocuk darp edildi, merkez mühürlendi
Yayınlanma:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan özel bir bakım merkezine yönelik kapatma kararı alındığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, kurumdan hizmet alan engelli bireylerin başka merkezlere yerleştirilme sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, basında yer alan iddiaların ardından İstanbul İl Müdürlüğü tarafından ivedilikle teftiş sürecinin başlatıldığı vurgulandı.

İHMALİ OLANLAR İÇİN SUÇ DUYURUSU

Bakanlık, şiddet iddialarıyla ilgili ihmali bulunan kişilerin iş akitlerinin feshedildiğini açıkladı. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu da bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Söz konusu özel bakım merkezine yönelik kapatma kararı alınmış olup, kurumdan hizmet alan engelli bireylerin başka merkezlere yerleştirilme süreci başlatılmıştır. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için bizzat suç duyurusunda bulunduğumuz ve müdahil olduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Beylikdüzü’nde özel bir kurumda eğitim gören U.M.K. (9) isimli çocuğun şiddet gördüğü iddiası kamuoyunu sarsmıştı. Çocuğun ailesi, küçük çocuğun kolunda yanık, omzunda ısırık izleri ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar tespit edince kurumdan şikayetçi olmuştu.

Meteoroloji’den sarı alarm! 11 ilde fırtına ve sağanak geliyorMeteoroloji’den sarı alarm! 11 ilde fırtına ve sağanak geliyorYurt
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 7’de 7 yaptık ama mutluluğunu yaşayamadımGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 7’de 7 yaptık ama mutluluğunu yaşayamadımSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

beylikdüzü
Günün Manşetleri
Irak-Türkiye Petrol Hattı’nda akış yeniden başladı
“Dünya bu samimiyetsizliği görmeli”
CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin’den ilk açıklama geldi
BM'de Netanyahu protestosu
Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi
Perinçek’ten Trump’a sert tepki
Bakan Uraloğlu ödül töreninde konuştu
Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Trump ile Beyaz Saray’da görüştü
Gürsel Tekin görevine devam edecek mi?
Dışişleri teşkilatına yönelik FETÖ/PDY soruşturması
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sarı alarm! Meteoroloji’den sarı alarm!
Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın fiyatları uçuşa geçti!
Beylikdüzü’nde skandal! Beylikdüzü’nde skandal!
Irak-Türkiye Petrol Hattı’nda akış yeniden başladı Irak-Türkiye Petrol Hattı’nda akış yeniden başladı
Karayollarında alarm! Karayollarında alarm!