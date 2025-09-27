Beylikdüzü’nde skandal: 9 yaşındaki otizmli çocuk darp edildi, merkez mühürlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan özel bir bakım merkezine yönelik kapatma kararı alındığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, kurumdan hizmet alan engelli bireylerin başka merkezlere yerleştirilme sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, basında yer alan iddiaların ardından İstanbul İl Müdürlüğü tarafından ivedilikle teftiş sürecinin başlatıldığı vurgulandı.

İHMALİ OLANLAR İÇİN SUÇ DUYURUSU

Bakanlık, şiddet iddialarıyla ilgili ihmali bulunan kişilerin iş akitlerinin feshedildiğini açıkladı. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu da bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Söz konusu özel bakım merkezine yönelik kapatma kararı alınmış olup, kurumdan hizmet alan engelli bireylerin başka merkezlere yerleştirilme süreci başlatılmıştır. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için bizzat suç duyurusunda bulunduğumuz ve müdahil olduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Beylikdüzü’nde özel bir kurumda eğitim gören U.M.K. (9) isimli çocuğun şiddet gördüğü iddiası kamuoyunu sarsmıştı. Çocuğun ailesi, küçük çocuğun kolunda yanık, omzunda ısırık izleri ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar tespit edince kurumdan şikayetçi olmuştu.