Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 7’de 7 yaptık ama mutluluğunu yaşayamadım

Galatasaray, Süper Lig’de Alanyaspor’u 1-0 mağlup ederek 7’de 7 yaptı. Ancak teknik direktör Okan Buruk, oyunun son bölümündeki kötü futbol nedeniyle bu galibiyetin mutluluğunu yaşayamadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor’un güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Buruk, “3-4-3’ü iyi oynayan, geçiş hücumlarını hızlı yapan oyuncuları olan bir takıma karşı mücadele ettik. İlk yarıda iki geçişten pozisyon verdik, ama oyun kontrolü daha çok bizdeydi. İkinci yarı belli dakikalara kadar oyunu biz tuttuk” dedi.

Devre arasında Torreira’nın rahatsızlandığını, ikinci gol fırsatlarını değerlendiremediklerini aktaran Buruk, “Son 15-20 dakikada rakibimiz çok net pozisyonlar buldu. Savunmada kötü işler yaptık, rakibe fırsatlar verdik. Maç bittiğinde çok mutlu değildim. 7’de 7 yapıp 21 puanla başladık ama açıkçası bunun mutluluğunu yaşayamadım” ifadelerini kullandı.

OSİMHEN AÇIKLAMASI

Buruk, Barış’ın çok yorulduğunu söyleyerek, “Onun yerine Osimhen’i oynatmak istedik. Fiziksel olarak yüzde yüz hazır değil ama sahada görmek istedik. Belki diziliş olarak sıkıntılar yaşadık, ama onun oynaması için bu riskleri alıyoruz” dedi.

LİVERPOOL HAZIRLIĞI

Hafta içi oynayacakları Liverpool maçına da değinen Buruk, “Bir yandan Alanya maçına hazırlanırken bir yandan Liverpool’a hazırlandık. Bu zorluk içinde aslında iyi oynamadan kazandık. Son bölümü iyi bitirmedik, rakip çok net pozisyonlar buldu. Burada kalecimizin kurtarışları önemliydi” diye konuştu.

