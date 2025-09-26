Bursa Karacabey’de orman yangını: Alevler köylere ulaştı, tahliyeler başladı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek köylere ilerledi. Akçasusurluk yönüne ilerleyen alevler nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Bursa’nın Karacabey ilçesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek köyleri tehdit etmeye başladı.

Ekmekçi köyü yakınlarında başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin Akçasusurluk köyüneyaklaşması üzerine jandarma ekipleri, tedbir amaçlı bazı evleri boşalttı. Vatandaşlar güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Çok sayıda kara ekibi bölgede söndürme çalışmalarını sürdürürken, kuvvetli rüzgar müdahaleyi zorlaştırıyor. Gece saatlerinde hava araçlarının devre dışı kalmasıyla mücadele tamamen kara ekiplerine kaldı.

Yangının etkilediği alanın genişlemesi çevrede büyük endişe yaratırken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa orman yangını
