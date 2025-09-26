Leman Dergisi’ndeki karikatür davasında 4 sanık tahliye edildi

Leman Dergisi’nin 26 Haziran tarihli sayısında yayımlanan, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa’nın karikatürize edilmiş görsellerinin yer aldığı karikatüre ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İlk duruşmanın 14 Kasım’da yapılacağı açıklanırken, davada tutuklu bulunan sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar avukatları aracılığıyla tutukluluklarına itiraz etti. Üst mahkeme itirazı kabul ederek 4 sanığın tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDE YER ALANLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede; Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, eser sahibi Doğan Pehlevan, yazı işleri müdürü Zafer Aknar ve genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün “şüpheli” sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, derginin 4. sayfasında yer alan karikatürün “kışkırtıcı ifadeler ve görseller içerdiği”, bu yayının sosyal medyada paylaşılması sonrası kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturduğu aktarıldı. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği, eserden iştirak halinde sorumlu oldukları belirtildi.

Şüphelilerden Mehmet Tuncay Akgün’ün firari olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu, Doğan Pehlevan’ın ise sosyal medya hesabından “İslam Türklere zorla sokulmuş bir kazıktır” paylaşımı yaptığı kaydedildi.

HAPİS CEZASI TALEPLERİ

İddianamede, Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Zafer Aknar ve Mehmet Tuncay Akgün’ün “basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Eser sahibi Doğan Pehlevan için ise zincirleme şekilde aynı suçtan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasıistendi.