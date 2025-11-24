Bakan Bayraktar duyurdu: Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 6 milyar dolarlık dev finansman yolda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası ile bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin gelişmeyi X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Bakan, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile bir araya geldiklerini ve "ilk etapta 6 milyar doları bulan bir finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldık." dedi.

Bakan Bayraktar, bu finansmanın hangi kritik alanda kullanılacağını da netleştirdi. Söz konusu devasa kaynağın, özellikle yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacağını ifade etti. Bu yatırımlar ise Türkiye'nin enerji vizyonu açısından hayati önem taşıyor: "Söz konusu finansman, rüzgar ve güneş kurulu gücünde 2035 yılı için belirlediğimiz 120 bin megavat hedefine ulaşma noktasında yapmayı planladığımız yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacak."

İŞBİRLİĞİ ALANLARI GENİŞLİYOR

Bakan Bayraktar ve Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Bassani arasındaki görüşmelerde sadece finansman paketi değil, aynı zamanda ikili işbirliği fırsatları da masaya yatırıldı.

Bakan Bayraktar, paylaşımında ayrıca "Görüşmede ayrıca yenilenebilir enerji, nükleer ve doğal gaz gibi konularda işbirliği fırsatlarını da değerlendirdik." bilgisini kaydetti. Bu durum, Türkiye ve Dünya Bankası arasındaki enerji alanındaki işbirliğinin sadece iletim altyapısı ile sınırlı kalmayıp, diğer kritik enerji kaynaklarını da kapsayacağını gösteriyor.

