Bakan Bayraktar konuştu: “Türkiye’nin enerji geleceğinde nükleer başrolde”

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji stratejisinin sürdürülebilir kalkınma, enerji güvenliği ve 2053 net sıfır emisyon hedefine dayandığını belirtti. “İklim değişikliği, enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma için nükleer enerjinin tüm potansiyelini kullanabiliriz” diyen Bayraktar, Türkiye’nin elektrik talebinin önümüzdeki 30 yılda üç katına çıkacağını söyledi.

Bu talebi karşılamak için nükleer ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere tüm alanlarda üretim kapasitesinin artırıldığını kaydeden Bayraktar, nükleer enerjinin Türkiye’nin enerji vizyonunun merkezinde olduğunu vurguladı.

2035 HEDEFİ: 7 GİGAVATLIK NÜKLEER KAPASİTE

Bayraktar, Türkiye’nin 2035 yılına kadar 7 gigavat nükleer enerjiyi devreye almayı hedeflediğini açıkladı. Küçük modüler reaktörlerin de eklenmesiyle birlikte, bu kapasitenin 2050 yılına kadar 20 gigavata çıkarılmasının planlandığını söyledi.

“COP29’da alınan karar doğrultusunda Türkiye de 2050 yılına kadar küresel nükleer kapasiteyi üç katına çıkarma hedefine bağlıdır” ifadelerini kullanan Bayraktar, bu süreçte UAEA’nın kapasite oluşturma ve uzmanlık paylaşımı çalışmalarını aktif olarak desteklediklerini belirtti.

Enerji Bakanı, İstanbul’daki araştırma reaktörünün daha aktif kullanılmasının planlandığını aktararak, barışçıl amaçlarla nükleer bilimsel kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Bayraktar, UAEA’nın gıda güvenliği, tarım, sanayi, su yönetimi, sağlık ve çevre koruma alanlarında geliştirdiği programların önemine değinerek şunları kaydetti: “Bu bağlamda Türkiye, ‘Atoms4Food’ gibi girişimlere katılmaktan ve araştırma kurumumuz TENMAK’ın ajansın işbirliği merkezlerinden biri olarak tanınmasından gurur duymaktadır.”

Türkiye’nin küresel refah için nükleer enerjinin güvenli, emniyetli ve barışçıl kullanımına bağlı olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Birlikte, ortak sorumluluk ve karşılıklı destek sayesinde iklim değişikliği, enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma için nükleer enerjinin tüm potansiyelini kullanabiliriz” dedi.