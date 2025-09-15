Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde konuştu: “Partimiz için hayırlı olsun”

Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde açıklama yapan Gürsel Tekin, kurultay davasına ilişkin şunları söyledi: “Partimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bir an önce inşallah bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz.”

Partiye uzun yıllar hizmet ettiğini belirten Tekin, “Ne kadar sorunlar, sıkıntılar varsa yavaş yavaş onları çözmeye çalışıyoruz. 3-4 gündür gerçekten ciddi çalışıyoruz. Arkadaşlarımız da şu anda çalışmaya devam ediyor. Bir an önce bu işleri bitirip yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

“GENEL BAŞKANIMIZ DA BURADA ÇALIŞABİLİR”

Tekin, bir basın mensubunun İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Tabii şu anda bu bütün işleyişler bizim dışımızda işlediği için arkadaşlarımızın çalışması da o yönde. İnşallah sorunsuz, sıkıntısız meseleleri bitireceğiz. Burası şu anda hukuken CHP İstanbul İl binası ama yarın değişecekse hiç sorun yok. Şu anda Sayın Genel Başkanımız da burada çalışabilir. Ama fiilen merkezimiz burası.”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için açılan dava, bugün Ankara’da görülmüş ve evrakların tamamlanması gerekçesiyle 24 Ekim’e ertelenmişti.