CHP sözcüsü Deniz Yücel basın toplantısı düzenledi: “Bu davaları açanlar CHP’li değildir, üyemiz değildir”

Partisinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından çeşitli sorunlarla mücadele ettiğini vurgulayan Yücel, CHP’li bazı belediye başkanlarının yolsuzluk soruşturmaları gerekçesiyle tutuklu olduğunu anımsattı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Yönetimi’ne yaptığı görevlendirmeleri de eleştiren Yücel, şunları söyledi:

“CHP’yi adliye köşelerinde, mahkemelerde, yandaş kanallarda tartıştırarak, itibarsızlaştırmaya çalıştıklarının farkındayız.”

CHP’de iç kavga iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Yücel, “CHP’de kavga yok. Kavga varmış gibi bir görüntü yaratılmaya çalışılıyor” dedi. Yücel, İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan olaylara değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Yetkisiz bir mahkemeden alınan hukuk dışı bir karar, 5 bin polisin yığıldığı il binamız, milletvekillerimize, üyelerimize kullanılan orantısız güç, sıkılan biber gazı ve kötü muamele… Kendine ‘abilik’ rolü biçen ama aslında AKP yargısının elinde oyuncak olmuş bir zavallı… Ne AKP’nin kanunsuz emirlerine ne de talimatlı yargı kararlarına boyun eğdik, eğmeyeceğiz. Hiçbir CHP’li, babaevine polis eşliğinde girmez.”

“LÜTFÜ SAVAŞ DAVAYI AÇTIĞINDA CHP ÜYESİ DEĞİLDİ”

Kurultayların iptaline yönelik davayı “reddedilmeye mahkum” olarak nitelendiren Yücel, davanın hukuki dayanağının bulunmadığını savundu. Yücel, davayı açan kişinin Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Bu davayı açan kişi, yani Lütfü Savaş, davayı açmadan çok önce işlediği bir parti suçu nedeniyle partimizden ihraç edilmiştir. Davayı açtığı tarihte CHP üyesi değil. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre taraf sıfatı, husumet ehliyeti, yani bu davayı açma hakkı dahi yoktur. Bu davaları açanlar CHP’li değildir, üyemiz değildir.”

Yücel, davanın partiyi yıpratma amacı taşıdığını öne sürerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Karşımızda CHP’liler yoktur, iktidarın aparatları vardır. Partimize yapılan tüm bu saldırılar, CHP’lilerin partisine sahip çıkmasını sağladığı gibi vicdan sahibi, adalet duygusu taşıyan herkesi CHP’ye yapılan haksızlığa tepki göstermeye sevk etmektedir.”