Ertuğrul Doğan’dan Ali Koç’a sert çıkış: “Logolarındaki 5 yıldız zihniyetlerini gösteriyor”

Başkan Doğan, yazılı açıklamasında Ali Koç’un sık sık dile getirdiği “kumpas” söylemine tepki göstererek, “Fenerbahçe Başkanı’nın ağzına sakız ettiği ‘kumpas’ söylemi, 2010-2011 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir” dedi.

“HAKEM TARAF DEĞİŞTİRDİ” SÖZLERİNE ELEŞTİRİ

Fenerbahçeli yöneticilerin maç sonrasında dile getirdiği “İkinci yarıda hakem taraf değiştirdi” yorumuna da tepki gösteren Doğan, “Muhatap olduğumuz zekaların ne derecede olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Doğan, Fenerbahçe yönetiminin ciddiyetini de eleştirerek, “Fenerbahçe Kulübü’nü yönetenlerin zihniyeti ve ciddiyeti, logolarına koydukları 5 yıldızdan bellidir” sözlerini kaydetti.

“2010-2011 SEZONUNUN ŞAMPİYONU TRABZONSPOR’DUR”

Açıklamasında 2010-2011 sezonuna da değinen Doğan, şampiyonluğun Trabzonspor’a ait olduğunu vurguladı:

“2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor’dur. Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir.”