Bakan Bayraktar’dan enerji müjdesi: "10 bin megavatı bu yıl aşacağız”

Makine Sanayicileri ve İşadamları Derneği ile Türkiye Makina Federasyonu tarafından düzenlenen zirvede konuşan Bayraktar, cari açığın Türkiye ekonomisinin en temel sorunlarından biri olduğunu söyledi. Bu sorunun iki ayaklı bir çözüm gerektirdiğini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

“Bu iki çözüm ortaklarından bir tanesi Türkiye’nin üreten gücü sanayicileri. Sanayi tarafımız inşallah çok daha katma değerli ürünler üreterek ekonomimize katkı yapacak. İkinci husus Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılık meselesinde enerji faturasını düşürme hedefi. O da bizim en önemli görevimiz. Bütün uyguladığımız politikalar, yaptığımız çalışmalara baktığımızda bizim tek bir hedefimiz var. Türkiye Yüzyılı’nda ortaya koyduğumuz iddia şu, Türkiye’yi mutlak suretle önümüzdeki süreçte enerjide bağımsız bir ülke yapabilmek.”

“10 BİN MEGAVATI BU YIL AŞACAĞIZ”

Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki büyümesine dikkat çekerek, son yıllardaki yatırımlara değindi:

“Türkiye mutlaka rüzgarını, güneşini, jeotermalini, biyokütle enerjisini en hızlı şekilde, en doğru şekilde ekonomisine katması lazım. Bugün Türkiye güneş ve rüzgardan ürettiği elektrikle konutlardaki ihtiyacının tamamını karşılar hale geldi. Son 20 yılda yaklaşık 37-38 bin megavatlara geldik. Özellikle sanayicilerimizin yatırımlarıyla geçen yıl yaklaşık 7 bin megavat yaptık. Bu sene güneş ve rüzgar yatırımımız 10 bin megavatları bulacak. 2035’te ortaya koyduğumuz Türkiye’nin 120 bin megavatlık yeni güneş ve rüzgar toplam kapasiteye sahip olma hedefini inşallah hep birlikte başaracağız.”

Türkiye’nin yıllık doğal gaz talebinin 60 milyar metreküp seviyesine ulaştığını hatırlatan Bayraktar, 4 milyon hanenin yerli gaz kullanmaya başladığını, bu rakamın önümüzdeki yıl iki katına çıkacağını söyledi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ”

Bakan Bayraktar, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde enerji yatırımlarının önündeki engellerin kalktığını belirterek Gabar bölgesine işaret etti:

“Terörsüz Türkiye’nin ne kadar ehemmiyetli olduğunun küçük bir kesiti Gabar. Gabar terörden temizlendiği için biz oraya jeologlarımızı, mühendislerimizi, sonda ekibimizi, ekipmanlarımızı gönderebildik ve oralarda bu aramaları yapıp bu neticeleri alabildik. Türkiye’nin en büyük üretim sahası Gabar oldu. Şu anda günde 80 bin varil petrol üretiyoruz.”

Bayraktar, Türkiye’nin sadece kendi topraklarında değil, yurt dışında da enerji kaynakları aradığını belirterek Somali, Libya, Irak, Hazar, Orta Asya ve Afrika’daki çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Enerji hedeflerinin sadece rüzgar ve güneşle sınırlı olmadığını ifade eden Bayraktar, yerli kömür, doğal gaz, petrol ve nükleer enerji yatırımlarının da sürdüğünü dile getirdi. Yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasının Türkiye için kritik olduğunu vurguladı.

Denizli’de düzenlenen programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.