Bakan Bolat New York’ta konuştu: Türkiye küresel yatırımcıların yeni üssü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada New York’ta Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye - ABD İş Konseyi (TAİK) ve J.P. Morgan Chase Bankası tarafından ortaklaşa organize edilen 17. Türkiye Yatırım Konferansına katıldığını duyurdu.

Bolat, konferansta Türkiye’nin ticaret potansiyelini ve ABD ile mevcut ve muhtemel işbirliği fırsatlarını değerlendirdiğini belirtti.

ŞİMŞEK VE BOLAT’TAN YATIRIMCILARA MESAJ

Bakan Bolat, toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de konuşma yaptığını aktardı. Konferansta Türkiye’nin yatırım ortamı, güçlü avantajları ve stratejik sektörlerinin iş dünyası temsilcileriyle paylaşıldığını ifade etti.

Bolat, “Türkiye’nin iş yatırım ortamını, sahip olduğu güçlü avantajları ve stratejik sektörleri iş dünyasının temsilcileriyle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduk” dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, yatırımcılara sundukları fırsatların sadece ekonomik kar değil, aynı zamanda adaletli, istikrarlı ve insan odaklı bir büyüme anlayışını da içerdiğini vurguladı.

Bakan Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde, istikrarı, üretim gücü, ihracat kapasitesi, genç ve dinamik nüfusu, stratejik coğrafi konumu ve güçlü altyapısı ile küresel ölçekte yatırımcıların cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. İnanıyoruz ki, bu konferans, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesine, iki ülke iş çevreleri arasında yeni ortaklıkların doğmasına ve milletimizin üretim azmini daha ileriye taşıyacak kalıcı adımların atılmasına vesile olacaktır. Rabbimizin bizlere emaneti olan bu aziz millete hizmet yolunda, iş dünyamızı desteklemeyi, ülkemizin bayrağını küresel ticarette daha yükseklere taşımayı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Konferansta verilen mesajların, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki ülke iş çevreleri arasında yeni ortaklıkların doğması açısından önem taşıdığı belirtildi.