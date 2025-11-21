Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye'de ilk 10 ayda ziyaretçi sayısı 55 milyonu geçti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, paylaştığı mesajda Türkiye'nin turizm alanında yakaladığı istikrarlı başarı grafiğinin devam ettiğine vurgu yaptı.

Bakan Ersoy, yalnızca Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,32 oranında bir artış kaydedildiğini ve toplam 5 milyon 683 bin 717 yabancı ziyaretçinin ağırlandığını açıkladı.

EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER SIRALAMASI DEĞİŞMEDİ

Ekim ayında Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkelerin sıralamasında bir değişiklik yaşanmadı. Bakan Ersoy, bu durumu şu ifadelerle kamuoyuna aktardı: "Ekim ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya ve Rusya Federasyonu ilk iki sıradaki yerini korurken, Birleşik Krallık üçüncü sırada yer aldı."

Ziyaretçi sayılarındaki artış oranlarına da değinen Bakan Ersoy, Almanya’dan gelen ziyaretçilerin yüzde 6,20, Rusya Federasyonu’ndan gelen ziyaretçilerin ise yüzde 11,44 oranında artış gösterdiğini bildirdi.

KÜLTÜR VE GEZİ AMAÇLI GELENLERİN PAYI YÜKSEK

Yılın ilk on aylık dönemine ait genel tabloyu özetleyen Bakan Ersoy, bu dönemdeki toplam ziyaretçi sayısının 55 milyon 676 bin 237'ye ulaştığını, yabancı ziyaretçi sayısının ise 47 milyon 252 bin 314 olduğunu belirtti.

Bu verilerdeki bir diğer dikkat çekici nokta ise ziyaretçi tercihleri oldu. Bakan Ersoy, "Bu ziyaretçilerin yüzde 96,20’sinin kültür, gezi ve tatil amacıyla ülkemizi tercih etmesi, Türkiye’nin global turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha teyit ediyor" dedi.

Son olarak Bakan Ersoy, Türkiye'nin; turizm çeşitliliği, hizmet kalitesi ve dünya çapındaki marka değeri sayesinde yükselen bir başarı grafiği çizmeye devam ettiğini belirterek sözlerini tamamladı.