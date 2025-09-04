Bakan Ersoy’dan rekor hedef: “Turizm gelirinde 64 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz”

Bir dizi ziyaret için Artvin’e gelen Bakan Ersoy, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Ardından Artvin Gençlik Merkezi toplantı salonunda turizm sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Artvin’in sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklere dikkat çekti.

Bakan Ersoy, “Artvin’de Kafkasör Yaylası başta olmak üzere birçok doğa harikası yayla bulunuyor. Karagöl gibi eşsiz bir doğa harikası, Borçka’daki güzellikler, Çoruh Nehri, Deliklikaya Şelalesi, Kaçkar Dağları ve özellikle ormanları, bitki çeşitliliği, yaban hayatı da Artvin’i ayrıcalıklı kılan özelliklerden bazılarıdır” dedi.

Artvin’in yalnızca doğal güzellikleriyle değil, kültürel mirasıyla da güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, “Artvin, doğal güzelliklerinin yanında gastronomi açısından da bir kültür hazinesidir. Çok köklü bir geçmişten gelen kültürü yansıtan yöresel lezzetlerin yanında folkloru, tarihi yapıları, anıtları ve kültürel çeşitliliği de yine bu şehrin zenginliğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

TURİZMDE REKOR HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın turizmi stratejik sektör ilan etmesinin ardından yeni bir yol haritası belirlediklerini söyleyen Ersoy, bu süreçte alınan radikal kararların sektörde rekorlara kapı açtığını belirtti.

“2025 yılının ilk altı ayında 25,8 milyar dolar gelir elde ettik. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolar gelire doğru emin adımlarla ilerliyoruz” diyen Ersoy, turizmin artık yalnız ülkeler arasında değil, şehirler arasında da rekabetle şekillendiğini ifade etti.

Turizmde yeni dönemin şehir bazlı rekabet olduğuna dikkat çeken Ersoy, “Artık turizmde rekabet yalnız ülkeler arasında değil şehirler arasında yaşanıyor. İnternetin, sosyal medyanın ve ulaşım imkanlarının gelişmesiyle insanlar dünyanın dört bir yanından kalkıp Artvin’in yaylalarını görmeye geliyor” dedi.

Bu doğrultuda şehirlerin turizm potansiyelinin profesyonel bir anlayışla tanıtıldığını belirten Ersoy, Artvin için de restorasyon, kazı ve tanıtım faaliyetlerinin sürdürüldüğünü aktardı.

“ORTAK HAREKET ETMELİYİZ”

Ersoy, Artvin’in turizm potansiyelinden en üst düzeyde yararlanılması için ortak hareket çağrısında bulundu:

“Artvin’i seven, kalbi Artvin için atan, Artvin’in sahip olduğu bu güçlü turizm potansiyelinin etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini düşünen herkesin bu hedeflere karşı birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerekir.”

Artvin’e daha fazla turist gelmesinin şehir ekonomisine ve halkına doğrudan katkı sağlayacağını vurgulayan Ersoy, “Yaptıklarımızın daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Bunun için Artvin’in potansiyeline uygun politikalar geliştirmek ve bu politikaların arkasında istikrarlı bir şekilde durmamız gerekmektedir” diye konuştu.