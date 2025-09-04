Özgür Özel’den Gürsel Tekin çıkışı: “Partiyle ilişkisini kesmemiz lazım”

Now TV canlı yayınına katılan Özgür Özel, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimi görevden uzaklaştırma kararına ilişkin Özel, davanın amacının CHP’yi karıştırmak olduğunu ileri sürdü.

Özel, davanın İstanbul yerine Ankara’da görülmesi gerektiğini belirterek, “Bir mahkeme buldular, 15 gün içinde tedbir kararı alıp yönetimi uzaklaştırdılar. Amaç, kongre sürecini bozmak.” ifadelerini kullandı.

“MHP VE AKP’YE SÖYLEDİM”

“Yere düşene tekme atanlarla, arkadan vuranlarla muhatabız” sözlerinin sorulması üzerine Özel, “MHP ile AKP’ye söyledim. Biri arkadan vurma kültüründen, diğeri yere düşene tekme atma kültüründen geliyor. Mertçe rekabet etmek yerine binbir yola sapıyorlar.” diye konuştu.

“2 KASIM’A SEÇİM KARARINI GETİR, GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKAYIM”

Özel, Ankara’da konuşulan “baskın seçim” senaryosuna da değinerek, şunları söyledi:

“47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık. Atatürk’ün partisi yeniden iktidar olacak. 2 Kasım’da seçimi getir, korkma. Ben genel başkanlığı bırakırım, Ekrem Başkan’ı da aday yapmayız. Ama başka bir adayla yine seni yeneriz. Böyle kumpaslara yeltenme, mertçe karşıma çık.”

“TEDBİR KARARINA İTİRAZ EDEBİLİR”

Gürsel Tekin’in İstanbul İl Yönetimi’ne atanmasına tepki gösteren Özel, “Yıllarca aidat ödememiş, istifa ettiğini açıklamış, karardan bir gün önce aidat yatırmış. Kimse kimseyi haberi olmadan kayyum yapamaz. Kabul ettiğini duyduğumda, ‘Partiyle ilişkisini kesmemiz lazım’ dedim. Disipline verdik. Tedbir kararına itiraz edebilir ama şu an partimizin üyesi değil.” dedi.

“BİZ UMUDU ÖRGÜTLEYEN TARAFTAYIZ”

Türkiye’de iki anlayışın yarıştığını söyleyen Özel, “Umudu örgütleyen biziz, korkuyu örgütleyen onlar. Biz gençlerin Türkiye’de hayal kurmasını sağlamak istiyoruz. Emekliye asgari ücret, gençlere istihdam, yasaksız bir Türkiye vaadimiz var. Sandık geldiğinde vatandaş umut için oy kullanacak.” ifadelerini kullandı.