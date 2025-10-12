Bakan Fidan: “Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Suriye arasında güvenlik ve iş birliği konularında yürütülen temaslara ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülkenin güvenliğinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Fidan: “Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz”
Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara’da gerçekleştirilen üst düzey temaslarda Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler yeniden ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülke arasındaki stratejik iş birliği ve güvenlik konularına ilişkin yaptığı değerlendirmede, görüşmelerin çok boyutlu bir kapsamda gerçekleştiğini belirtti.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasının ardından Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temasları sürdürüyoruz. Suriye’nin kazanımlarının korunması ve ilerletilmesi için yakın eş güdüm ve iş birliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda Suriyeli kardeşlerimizle mutabıkız” ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Fidan, açıklamasında iki ülkenin bakanlıkları ve kurumlarının yürüttüğü ortak çalışmaların önemine de değindi. “Bu anlayışla, iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları olarak bugün Ankara’da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, ilişkilerimizin stratejik boyutlarını tüm yönleriyle ele almamıza imkan tanıdı” diyen Fidan, görüşmelerin odak noktasının bölgesel güvenlik ve istikrar olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, iki ülkenin geleceğine dair kararlılık mesajı da verdi. Açıklamasında, “Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunarak güvenliğinin tam anlamıyla temin edilmesi için atılabilecek ortak adımları ele aldık. Somut planlamalarımızı kapsamlı ve ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Suriye yönetimi karşı karşıya olduğu zorlu sınamaların üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahiptir. Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Bu yolda, Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

Dışişleri, savunma ve istihbarat düzeyinde gerçekleştirilen toplantıların, iki ülke arasında uzun süredir devam eden diplomatik temasların en kapsamlılarından biri olduğu ifade ediliyor. Görüşmelerin içeriğinde özellikle sınır güvenliği, terörle mücadele ve insani yardımların koordinasyonu gibi başlıkların öne çıktığı belirtildi.

Şarkı söylerken aniden yere yığıldı! Giresunlu sanatçı sahnede hayatını kaybettiŞarkı söylerken aniden yere yığıldı! Giresunlu sanatçı sahnede hayatını kaybettiYurt
TFF’nin “kamptan izinsiz ayrıldı” açıklamasının ardından milli kaleci Berke Özer’den açıklama geldiTFF’nin “kamptan izinsiz ayrıldı” açıklamasının ardından milli kaleci Berke Özer’den açıklama geldiSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

hakan fidan ankara suriye
Günün Manşetleri
Erdoğan: “Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon’a inşa edeceğiz”
“Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz”
Binlerce kişi risk analizine takıldı
MSB ile yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı
Muğla’da deprem! Naci Görür değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Mısır’a gidiyor
“Gazze’ye önce ben gideceğim!”
“PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal silah bırakmalı”
“MAARİF Modeli, milli birliğimizin teminatıdır”
“Bu tavır iyi niyetle başlayan sürece zarar verir”
Çok Okunanlar
3,5 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye yatıranlar arasında kazanç farkı dudak uçuklatıyor 3,5 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye yatıranlar arasında kazanç farkı dudak uçuklatıyor
Bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor Bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor
İslam Memiş uyardı: Niye ısrarla gram altın alıyorsunuz? İslam Memiş uyardı: Niye ısrarla gram altın alıyorsunuz?
12 Ekim 2025 Çeyrek, gram, ons ve Cumhuriyet altını kaç TL? 12 Ekim 2025 Çeyrek, gram, ons ve Cumhuriyet altını kaç TL?
Rojin Kabaiş dosyasında kritik bulgu: İki erkeğe ait DNA tespit edildi Rojin Kabaiş dosyasında kritik bulgu: İki erkeğe ait DNA tespit edildi