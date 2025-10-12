Bakan Fidan: “Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz”

Ankara’da gerçekleştirilen üst düzey temaslarda Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler yeniden ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülke arasındaki stratejik iş birliği ve güvenlik konularına ilişkin yaptığı değerlendirmede, görüşmelerin çok boyutlu bir kapsamda gerçekleştiğini belirtti.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasının ardından Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temasları sürdürüyoruz. Suriye’nin kazanımlarının korunması ve ilerletilmesi için yakın eş güdüm ve iş birliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda Suriyeli kardeşlerimizle mutabıkız” ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Fidan, açıklamasında iki ülkenin bakanlıkları ve kurumlarının yürüttüğü ortak çalışmaların önemine de değindi. “Bu anlayışla, iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları olarak bugün Ankara’da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, ilişkilerimizin stratejik boyutlarını tüm yönleriyle ele almamıza imkan tanıdı” diyen Fidan, görüşmelerin odak noktasının bölgesel güvenlik ve istikrar olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, iki ülkenin geleceğine dair kararlılık mesajı da verdi. Açıklamasında, “Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunarak güvenliğinin tam anlamıyla temin edilmesi için atılabilecek ortak adımları ele aldık. Somut planlamalarımızı kapsamlı ve ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Suriye yönetimi karşı karşıya olduğu zorlu sınamaların üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahiptir. Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Bu yolda, Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

Dışişleri, savunma ve istihbarat düzeyinde gerçekleştirilen toplantıların, iki ülke arasında uzun süredir devam eden diplomatik temasların en kapsamlılarından biri olduğu ifade ediliyor. Görüşmelerin içeriğinde özellikle sınır güvenliği, terörle mücadele ve insani yardımların koordinasyonu gibi başlıkların öne çıktığı belirtildi.