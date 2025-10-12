TFF’nin “kamptan izinsiz ayrıldı” açıklamasının ardından milli kaleci Berke Özer’den açıklama geldi

A Milli Takım kalecilerinden Berke Özer, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yaptığı “kamptan izinsiz ayrıldı” açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.

Berke Özer, yaptığı açıklamada kampa katılmadan önce yaşadığı ağrıları teknik ekiple paylaştığını belirtti. Özer,

“A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı ve bu konudaki durumumu teknik ekibimizle paylaşmış, eğer maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmemin daha doğru olacağını iletmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa dahil oldum. Kamp boyunca iletişimimde ya da motivasyonumda hiçbir eksilme olmadı.” ifadelerini kullandı.

Milli kaleci, takımın moralini bozmak gibi bir niyeti olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri paylaştı:



“Maç kadrosunu gördüğümde, günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu ve yurt dışında gururla temsil ettiğim ülkemin takımında karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanmak motivasyonunda olmadığını anladım. Kampın ve takımımızın moralini etkilememek adına maç sırasında veya sonrasında değil, İstanbul'a dönüşte teknik ekibimize düşüncelerimi ilettim. Ardından da ‘teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni dahilinde’ kamptan kendi isteğimle ayrıldım. Bu karar, oynayan hiçbir arkadaşımı hedef alan ya da saygısızlık içeren bir davranış değildir. Aksine uzun yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz ve kalitesiyle gurur duyduğum muhteşem bir kaleci rotasyonunun parçası olmaktan her zaman onur duydum.”

Berke Özer, milli forma giymenin kariyerindeki en büyük gurur kaynağı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ay-yıldızlı forma için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil etmeyi amaçlayan A Milli Takımımızın formasını gururla giymiş bir sporcu olarak, her bireye eşit ve adaletli bir düzenin içinde bulunmak istiyorum. Yaşanan süreci ve bu konuda yapılan açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”