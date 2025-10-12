Milli kaleci kamptan izinsiz ayrıldı! TFF’den açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım kalecilerinden Berke Özer’in, Bulgaristan maçı sonrası izinsiz şekilde kamptan ayrıldığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Özer’in maç kadrosunda yer almamasını gerekçe göstererek kendi isteğiyle takımdan ayrıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek, kafilemizin İstanbul’a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.”



TFF, açıklamasında milli formanın taşıdığı değere vurgu yaptı:

“Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takım, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eder. Disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.”



Federasyon, Dünya Kupası hedefi doğrultusunda takımın birlik içinde mücadele ettiğini hatırlatarak, bu tür bir davranışın kabul edilemez olduğunu belirtti.

TFF, Berke Özer’in kamptan ayrılmasının ardından RAMS Başakşehir FK kalecisi Muhammed Şengezer’in A Milli Takım aday kadrosuna davet edildiğini duyurdu.

Kamuoyuna yapılan açıklamada, takım disiplinine vurgu yapılarak olayın federasyon tarafından not edildiği bildirildi.