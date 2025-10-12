Milli kaleci kamptan izinsiz ayrıldı! TFF’den açıklama geldi

A Milli Takım kalecilerinden Berke Özer’in Bulgaristan maçında kadroya alınmamasını gerekçe göstererek izinsiz şekilde kamptan ayrıldığı açıklandı. TFF, olayla ilgili bir açıklama yaparak kalecinin yerine Muhammed Şengezer’in kadroya çağrıldığını duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Milli kaleci kamptan izinsiz ayrıldı! TFF’den açıklama geldi
Yayınlanma:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım kalecilerinden Berke Özer’in, Bulgaristan maçı sonrası izinsiz şekilde kamptan ayrıldığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Özer’in maç kadrosunda yer almamasını gerekçe göstererek kendi isteğiyle takımdan ayrıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek, kafilemizin İstanbul’a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.”

TFF, açıklamasında milli formanın taşıdığı değere vurgu yaptı:

“Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takım, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eder. Disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.”

Federasyon, Dünya Kupası hedefi doğrultusunda takımın birlik içinde mücadele ettiğini hatırlatarak, bu tür bir davranışın kabul edilemez olduğunu belirtti.

TFF, Berke Özer’in kamptan ayrılmasının ardından RAMS Başakşehir FK kalecisi Muhammed Şengezer’in A Milli Takım aday kadrosuna davet edildiğini duyurdu.

Kamuoyuna yapılan açıklamada, takım disiplinine vurgu yapılarak olayın federasyon tarafından not edildiği bildirildi.

Kira ödemelerine yeni kesinti mi geliyor? Maliye’den açıklama geldiKira ödemelerine yeni kesinti mi geliyor? Maliye’den açıklama geldiEkonomi
Mardin’deki yangın faciasında acı haber: 5 yaşındaki Merve de yaşamını yitirdiMardin’deki yangın faciasında acı haber: 5 yaşındaki Merve de yaşamını yitirdiYurt
Çocuk istismarından hüküm giyen ünlü rock solisti cezaevinde öldürüldüÇocuk istismarından hüküm giyen ünlü rock solisti cezaevinde öldürüldüDünya
a milli futbol takımı kaleci TFF
Günün Manşetleri
Binlerce kişi risk analizine takıldı
MSB ile yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı
Muğla’da deprem! Naci Görür değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Mısır’a gidiyor
“Gazze’ye önce ben gideceğim!”
“PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal silah bırakmalı”
“MAARİF Modeli, milli birliğimizin teminatıdır”
“Bu tavır iyi niyetle başlayan sürece zarar verir”
Mansur Yavaş’tan açıklama geldi
Papara soruşturması tamamlandı!
Çok Okunanlar
Bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor Bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor
12 Ekim 2025 Çeyrek, gram, ons ve Cumhuriyet altını kaç TL? 12 Ekim 2025 Çeyrek, gram, ons ve Cumhuriyet altını kaç TL?
İslam Memiş uyardı: Niye ısrarla gram altın alıyorsunuz? İslam Memiş uyardı: Niye ısrarla gram altın alıyorsunuz?
irfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı irfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı
Muğla'da sabah saatlerinde deprem Muğla'da sabah saatlerinde deprem