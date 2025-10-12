Kira ödemelerine yeni kesinti mi geliyor? Maliye’den açıklama geldi

Mesken kiralarına yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağı yönündeki haberlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Bakanlık, çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kira ödemelerine yeni kesinti mi geliyor? Maliye’den açıklama geldi
Son günlerde kamuoyunda yer alan “mesken kiralarına yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacak” iddiaları üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

Bakanlık, bazı basın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek söylentileri net bir dille yalanladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.” Bakanlık, mesken kiralarına ilişkin mevcut uygulamanın sürdüğünü, kamuoyunda dolaşan bilgilerin asılsız olduğunu vurguladı.

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan stopaj söylentilerinin ardından yapılan bu açıklama, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin dikkatini çekti.

Hazine kaynakları, kira gelirlerine yönelik mevcut vergi düzenlemelerinde herhangi bir yeni uygulamanın gündemde olmadığını hatırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

