Sahte faturayla mücadelede yeni dönem: Yapay zekâ sistemiyle binlerce kişi risk analizine takıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sahte faturayla mücadele kapsamında yapay zekâ destekli KURGAN sistemini devreye aldı. Sistem, iki yılda 17 bin 373 satıcı ile 77 bin 834 alıcının taraf olduğu yaklaşık 578 milyar liralık işlemi riskli buldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sahte faturayla mücadelede yeni dönem: Yapay zekâ sistemiyle binlerce kişi risk analizine takıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sahte faturayla mücadelede yeni bir dönemi başlattı. Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) sistemiyle, yüksek risk taşıyan işlemler tek tek tespit edildi.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre sistem, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan analizlerde 17 bin 373 satıcı ve 77 bin 834 alıcının taraf olduğu yaklaşık 578 milyar lira tutarındaki işlemi riskli buldu. KURGAN, ekonomideki tüm alım satım verilerini tarayarak sahte belge riskini ölçüyor ve yalnızca riskli işlemleri belirliyor.

2023 yılına ilişkin analizde, 8 bin 753 satıcı ile 35 bin 901 alıcının taraf olduğu 190 milyar liralık işlem riskli olarak değerlendirildi. 2024 yılında ise bu rakam 11 bin 530 satıcı ve 52 bin 557 alıcı nezdinde 389 milyar liraya ulaştı.

Riskli işlemlere ilişkin olarak 70 bini aşkın bilgilendirme yazısı alıcılara gönderildi. Böylece, olası bir denetim öncesinde mükelleflerin risk durumları hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflendi.

VDK, riskli işlemlere dahil olan mükelleflerin mali müşavirlerine de bilgilendirme yapıyor. Ancak bu uyarılar, sorumluluk yüklemiyor; yalnızca mükelleflerin kayıtlarını düzeltmeleri için rehberlik niteliği taşıyor.

Bakanlık, sistemin sahte belge düzenleyicisi veya kullanıcısı tanımlaması yapmadığını, sadece riskli işlemleri tespit ettiğini vurguladı. Bu sayede mükellefler, yanlışlıkla yapılan hataları fark ederek kayıtlarını düzeltme imkânı buluyor.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kayıt dışılıkla mücadelede amacımız cezalandırmak değil, bilgilendirmek ve gönüllü uyuma davet etmektir. Her zaman dürüst mükelleflerin hak ve hukukunu koruyoruz. Gerçek alım satım yapanların endişe etmesine gerek yok.”

A Milli Takım’da sakatlık şoku: İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldıA Milli Takım’da sakatlık şoku: İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldıSpor
Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş uyardı: Niye ısrarla gram altın alıyorsunuz?Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş uyardı: Niye ısrarla gram altın alıyorsunuz?Altın Fiyatları
İçişleri Bakanlığı’ndan 17 ilde yaşayanlara kritik uyarı: Sel, dolu ve heyelan riski!İçişleri Bakanlığı’ndan 17 ilde yaşayanlara kritik uyarı: Sel, dolu ve heyelan riski!Hava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

maliye sahte fatura
Günün Manşetleri
Binlerce kişi risk analizine takıldı
MSB ile yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı
Muğla’da deprem! Naci Görür değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Mısır’a gidiyor
“Gazze’ye önce ben gideceğim!”
“PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal silah bırakmalı”
“MAARİF Modeli, milli birliğimizin teminatıdır”
“Bu tavır iyi niyetle başlayan sürece zarar verir”
Mansur Yavaş’tan açıklama geldi
Papara soruşturması tamamlandı!
Çok Okunanlar
Bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor Bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor
12 Ekim 2025 Çeyrek, gram, ons ve Cumhuriyet altını kaç TL? 12 Ekim 2025 Çeyrek, gram, ons ve Cumhuriyet altını kaç TL?
İslam Memiş uyardı: Niye ısrarla gram altın alıyorsunuz? İslam Memiş uyardı: Niye ısrarla gram altın alıyorsunuz?
irfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı irfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı
Muğla'da sabah saatlerinde deprem Muğla'da sabah saatlerinde deprem