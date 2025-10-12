Sahte faturayla mücadelede yeni dönem: Yapay zekâ sistemiyle binlerce kişi risk analizine takıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sahte faturayla mücadelede yeni bir dönemi başlattı. Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) sistemiyle, yüksek risk taşıyan işlemler tek tek tespit edildi.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre sistem, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan analizlerde 17 bin 373 satıcı ve 77 bin 834 alıcının taraf olduğu yaklaşık 578 milyar lira tutarındaki işlemi riskli buldu. KURGAN, ekonomideki tüm alım satım verilerini tarayarak sahte belge riskini ölçüyor ve yalnızca riskli işlemleri belirliyor.

2023 yılına ilişkin analizde, 8 bin 753 satıcı ile 35 bin 901 alıcının taraf olduğu 190 milyar liralık işlem riskli olarak değerlendirildi. 2024 yılında ise bu rakam 11 bin 530 satıcı ve 52 bin 557 alıcı nezdinde 389 milyar liraya ulaştı.

Riskli işlemlere ilişkin olarak 70 bini aşkın bilgilendirme yazısı alıcılara gönderildi. Böylece, olası bir denetim öncesinde mükelleflerin risk durumları hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflendi.

VDK, riskli işlemlere dahil olan mükelleflerin mali müşavirlerine de bilgilendirme yapıyor. Ancak bu uyarılar, sorumluluk yüklemiyor; yalnızca mükelleflerin kayıtlarını düzeltmeleri için rehberlik niteliği taşıyor.

Bakanlık, sistemin sahte belge düzenleyicisi veya kullanıcısı tanımlaması yapmadığını, sadece riskli işlemleri tespit ettiğini vurguladı. Bu sayede mükellefler, yanlışlıkla yapılan hataları fark ederek kayıtlarını düzeltme imkânı buluyor.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kayıt dışılıkla mücadelede amacımız cezalandırmak değil, bilgilendirmek ve gönüllü uyuma davet etmektir. Her zaman dürüst mükelleflerin hak ve hukukunu koruyoruz. Gerçek alım satım yapanların endişe etmesine gerek yok.”