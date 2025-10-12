A Milli Takım’da sakatlık şoku: İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı’nın önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, Bulgaristan karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yıldız futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi.

İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İrfan’ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu.”

TFF, futbolcunun tedavi sürecinin Fenerbahçe sağlık ekibi tarafından takip edileceğini de belirtti.