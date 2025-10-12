İçişleri Bakanlığı’ndan 17 ilde yaşayanlara kritik uyarı: Sel, dolu ve heyelan riski!

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak 17 ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşlardan sel, dolu ve heyelan riskine karşı tedbirli olmaları istendi

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok kentinde etkili olacak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji’den alınan bilgilere göre bugün Diyarbakır, Urfa ve Mardin’in kuzeyi, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ile Erzurum, Ağrı, Van’ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Doğu Karadeniz’de görülecek yağışların Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin’in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olacağı kaydedildi.

Ayrıca Doğu Akdeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların, Osmaniye çevreleriyle Hatay’ın kıyı ilçeleri ve Adana’nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İçişleri Bakanlığı, yurttaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Yetkili mercilerden yapılan uyarıların yakından takip edilmesinin önemine dikkat çekildi.

