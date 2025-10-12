Beyoğlu’nda tünelde günlerce mahsur kalmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Beyoğlu’nda Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinin yanındaki dar alana giren bir kişi, günlerce mahsur kaldı. Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonunda açılan delikten giren polis ekipleri tarafından kurtarılan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, 11 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tünel girişindeki dar alana giren kişi, ilerleyerek 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasına geçti. Günlerce içeride mahsur kaldığı öğrenilen adam, dışarı çıkamayınca bağırmaya başladı. Sesleri duyan bir vatandaşın ihbarı üzerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, sesin geldiği duvarın bir bölümünü kırdı ancak içerideki kişi buraya ulaşamayınca, duvar boyunca ilerleyen ekipler adamın tünel girişinden içeri girdiğini belirledi.

Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri dar alandan içeri girerek duvarın arkasına geçti. Yaralı, bitkin ve vücudunda yara izleri bulunan adam, bulunduğu yerden çıkarılamayınca itfaiye ekipleri darbeli matkap ve beton kesme aletleriyle duvarı deldi.

Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki duvar, demirlerin kesilmesinin ardından balyozla kırıldı. Açılan bölümden giren polisler, adamı kurtararak ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede, tünelde mahsur kalan kişinin Portekiz uyruklu Caires Ferraiera (45) olduğu tespit edildi. Ferraiera’nın Ağustos ayında ülkesinden İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldiği, daha sonra İstanbul’a geçtiği ve bu süreçte pasaportunu kaybettiği öğrenildi.

Pasaport çıkarmak için konsolosluğun Kasımpaşa’da olduğunu sanan Ferraiera’nın, bir süredir sokakta yaşadığı ve uyumak için tünele girdiği belirlendi. Ferraiera, bulunduğu yerden çıkamayınca günlerce mahsur kaldığını ifade etti.

Hastanedeki tedavisinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan Ferraiera, Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilerek sınır dışı edildi.